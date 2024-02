Night Slashers: Remake, le beat'em all horrifique confirme ses plateformes

Forever Entertainment et Storm Trident travaillent depuis un moment déjà sur Night Slashers: Remake, une version remise au goût du jour du beat'em all sanglant sorti en 1993. Un titre dans la veine des Streets of Rage et Double Dragon, mais avec le côté sanglant de Splatterhouse.

Eh oui, car Night Slashers s'inspire des films et légendes horrifiques avec des ennemis comme des zombies, des mutants, des vampires et des loups-garous, sans oublier des boss tels une momie, un golem, un scientifique fou, le Comte Dracula, la Faucheuse ou encore le monstre de Frankeinstein. Les studios annoncent aujourd'hui que Night Slashers: Remake sera disponible sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com. Bref, quasiment tout le monde pourra profiter du titre.

Malheureusement, Night Slashers: Remake n'a toujours pas de date de sortie précise. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.