Nintendo : deux changements qui vont décevoir les fans avant l'arrivée de la Switch 2

Alors que tous les fans de Nintendo attendent avec impatience le 2 avril pour découvrir un peu plus en détail la Switch 2 et surtout ses jeux, le constructeur japonais fait une première annonce qui risque de bouleverser les habitudes des joueurs : les points or vont disparaître dans quelques jours.

Sur son site officiel, Nintendo annonce qu'« à compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d'obtenir des points or. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions même après cette date ». Pour rappel, les points or permettaient d'avoir des réductions sur les jeux en achetant régulièrement sur l'eShop, les utilisateurs disposaient de 12 mois pour les utiliser. De quoi réduire légèrement le prix de gros jeux, un bon programme de fidélité qui va disparaître avant la sortie de la Switch 2.

Nintendo précise quand même que des points or pourront être obtenus jusqu'au 24 mars 2025 en précommandant un jeu (même si le paiement est effectué après cette date) et tous les jeux sortant en cartouche avant le 24 mars permettront d'obtenir des points or via l'enregistrement de la cartouche depuis le menu HOME. L'abandon se fera en douceur, vous pouvez encore faire un stock dans les prochaines semaines. Rien ne dit que Nintendo ne va pas remplacer les points or par un autre système similaire pour la Switch 2.

Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle de la journée. Plus discrètement, Nintendo annonce sur son site américain que « les bons pour jeux Switch ne peuvent pas être échangés contre des jeux exclusifs à la console Nintendo Switch 2 ». Pour rappel, les utilisateurs peuvent d'acheter des bons pour deux jeux Switch contre 99,99 € et de les échanger contre une sélection de titres, souvent vendus plein pot à 59,99 € l'unité, de quoi économiser environ 20 € sur deux gros titres. Malheureusement, ce ne sera plus le cas sur Switch 2. Le programme devrait rester actif pour la Switch 1, Nintendo n'explique pas la raison de cette incompatibilité, mais plusieurs rumeurs laissent entendre que les jeux de la Switch 2 coûteront 10 € plus cher, hors de question pour le constructeur d'offrir 40 € de réduction avec ces bons. Là encore, un programme similaire pour Switch 2, mais plus cher, pourrait très bien arriver avec la nouvelle console.

Vous pouvez toujours acheter des cartes prépayées eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.