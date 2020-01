Nintendo Direct : un nouveau live pour bientôt ? Pas impossible...

Ce n'est pas la première fois que des listes de divers revendeurs fuitent sur la Toile... Cette fois-ci, nos regards se tournent vers YuYu Kamii qui aurait mis la main sur un petit listing GameStop des jeux à venir sur Switch et la partage sur Twitter. Au total ? 12 productions sont dans le viseur.

Quoi exactement ? Rien n'est précisé concrètement, un simple « Available SKU - NSW » est visible. Ainsi, nous pouvons supposer que Nintendo fera un nouveau Direct très prochainement pour annoncer les titres qui s'inviteront dans nos rayons en 2020. Et pour cause, pour le moment, la firme japonaise n'a rien annoncé de croustillant pour cette année...

Vous l'aurez donc compris, affaire à suivre !