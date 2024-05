Nintendo Switch : l'intégration de Twitter sera bientôt de l'histoire ancienne

En 2022, Nintendo a coupé les ponts entre les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et ses anciennes consoles (3DS et Wii U), en retirant la possibilité de partager nos captures d'écran et de se connecter à un compte via ces plateformes. La Switch n'était alors pas concernée. Alors que nous attendons désormais de découvrir sa future remplaçante, le couperet tombe désormais sur cette fonctionnalité de partage, du moins sur X. En plus d'une annonce sur le site de Nintendo, le compte gaming de la plateforme rachetée par Elon Musk y a aussi été de son commentaire afin de préciser que les relations entre les deux sociétés restent fortes. Derrière ces paroles vides de sens puisqu'il n'y a aucun partenariat en particulier entre les deux, la communauté n'a pas tardé à ajouter une note afin de préciser que X fait payer plus de 40 000 $ par mois pour ce type d'intégration au minimum et que c'est la raison pour laquelle Xbox et PlayStation en fin d'année dernière ont d'ores et déjà stoppé les frais.

C'est donc au début du mois prochain qu'il ne sera plus possible de partager directement nos visuels depuis la Switch sur Twitter / X. Nintendo se réserve également le droit d'en faire de même avec Facebook. Les demandes d'amis vont aussi être impactées et sur les deux plateformes, mais ce n'est pas comme si le système était utile de toute manière, surtout qu'il suffit d'indiquer le code dans un message si besoin.

Le 10 juin 2024, nous interromprons l'intégration pour X (anciennement Twitter) ainsi que la possibilité d'envoyer des demandes d'amis à des amis sur les réseaux sociaux (intégration des réseaux sociaux) à partir de la fonctionnalité de suggestions d'amis de la Nintendo Switch. Ceci impacte les services suivants : La fonctionnalité permettant de publier des captures d'écran et des vidéos sur X (anciennement Twitter) à partir de l'album dans le menu HOME de la Nintendo Switch ne sera plus disponible.

Même si la publication de captures d'écran et de vidéos sur Facebook restera disponible, ce service pourra également être interrompu ultérieurement.



La possibilité de publier des captures d'écran de Super Smash Bros. Ultimate depuis l'album dans le menu HOME de la Nintendo Switch vers Smash World, dans l'application pour appareils intelligents Nintendo Switch Online, deviendra également indisponible.

Les fonctionnalités de publication dans le titre Nintendo Switch Splatoon 3 seront ajustées.

Lorsque vous publiez depuis la boîte aux lettres de Cité-Clabousse, Place Chromapolis ou Carré Chromapolis, vous ne pourrez plus publier sur X (anciennement Twitter) ou Facebook. Les données seront envoyées directement aux serveurs Nintendo. Ce changement permettre aux utilisateurs de publier du contenu sans l'un de ces comptes de réseaux sociaux, mais les images publiées par des joueurs de moins de 13 ans ne seront pas visibles par les autres joueurs.



L'image créée pour la publication sera copiée dans l'album dans le menu HOME de la Nintendo Switch. Les images de l'album peuvent être transférées sans fil vers un appareil intelligent ou vers un PC via un câble USB.

Les fonctionnalités de publication dans le titre Nintendo Switch Splatoon 2 seront ajustées.

Vous ne pourrez plus publier sur X (anciennement Twitter) depuis la boîte aux lettres de la Place Chromapolis.



Les personnages qui apparaissent et les messages affichés sur la Place seront remplacés par des données déjà préparées dans le logiciel du jeu.

La fonctionnalité permettant d'envoyer des demandes d'amis à des amis sur les réseaux sociaux via le menu Suggestions d'amis sur Ma page, dans le menu HOME de la Nintendo Switch, ne sera plus disponible.

Vous pouvez continuer à utiliser la fonction de suggestions d'amis sur les appareils intelligents, la Nintendo 3DS et la Wii U. Nous remercions sincèrement les joueurs d'avoir utilisé ces fonctionnalités au cours des années.

Au final, rien de bien méchant, car si vous souhaitez partager avec la communauté sur la Toile, il suffira de connecter votre Switch à un PC en USB pour y transférer les visuels. Ce sera juste un peu plus long.

