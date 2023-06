Nintendo Switch Online : 4 jeux Mega Drive supplémentaires ajoutés dès maintenant au Pack additionnel

Au début du mois de juin, les abonnés au Nintendo Switch Online ont pu découvrir ou retrouver quatre jeux issus des consoles Game Boy Color, SNES et NES, tandis que ceux ayant souscrit au Pack additionnel ont récemment eu droit en plus à Fire Emblem sur GBA. Avec de nombreuses consoles virtuelles à sa disposition, l'éditeur alterne les offres et c'est désormais au tour de la Mega Drive d'y passer, avec comme en avril quatre productions d'antan disponibles dès à présent.

Les heureux élus sont Crusader of Centy, Ghouls 'n Ghosts, Landstalker et The Revenge of Shinobi, dont vous pouvez retrouver les descriptions ci-dessous.

Crusader of Centy vous charge de lancer votre arme tranchante comme un boomerang flamboyant. Abattez ces monstres envahisseurs avec un swing parfaitement chronométré dans cet Action-RPG de grande envergure mettant en vedette des ennemis féroces, une variété de boss imposants, des compagnons animaux avec des capacités spéciales, des voyages dans le temps et un monde de sorcellerie et d'intrigue à explorer.

Ghouls 'n Ghosts vous assaille de démons en maraude : des squelettes armés de faux, des belettes falciformes et des princes maléfiques qui rampent sous la boue. Vous devez tous les repousser pour défendre le royaume et réussir à le faire sans perdre votre chemise dans le processus... ou dans le cas d'Arthur, son armure. De plus, gardez les yeux ouverts pour l'ennemi coriace également en vedette dans Gargoyle's Quest, le récit dérivé jouable dans la bibliothèque Game Boy - Nintendo Switch Online !

Landstalker est le nom et la chasse au trésor légère est le jeu. Nigel, l'elfe de la forêt, fait face à des énigmes plus délicieuses dans ce jeu d'action-aventure où vous ne pouvez secouer qu'une large épée forgée sur mesure. Voyagez à travers un royaume fantastique tout en naviguant dans des labyrinthes isométriques complexes qui vous rapprochent toujours plus du secret des richesses du roi Nole.

The Revenge of Shinobi n'est pas à prendre à la légère, surtout lorsque ce ninja possède un arsenal brutal de shurikens et de compétences de ninjutsu. Suite du jeu d'arcade classique de SEGA, ce titre d'action à défilement latéral vous plonge dans le rôle de Joe Musashi alors qu'il traque et tente d'anéantir - si vous êtes à la hauteur - le réseau criminel maléfique Neo Zeed. Ayez confiance : le pouvoir du ninja est fort.

Pour en profiter, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. La formule classique donnant tout de même accès à différentes consoles (NES, SNES, GB) est disponible à partir de 3,99 € par mois. Amazon propose des codes à la vente si besoin.