Nintendo Switch Online : des classiques de la NES venant de chez Namco au programme du mois d'avril

Namco et la NES au menu d'avril





En mars, ce sont les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui ont eu droit à des ajouts variés avec d'un côté Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres sur l'émulateur GameCube et de l'autre trois titres Mario sur GBA et le Virtual Boy. Pour avril, c'est une triple vague de productions de la NES / Famicom que l'ensemble des joueurs ayant souscrit un abonnement vont pouvoir (re)découvrir. Pour rappel, les précédents avaient été ajoutés en novembre dernier. Ils sont tous signés Namco, ou Namcot pour les puristes, qui était le label d'édition des jeux sur consoles et PC de l'entreprise au Japon.

Présentation des nouveautés





En tête de liste, nous retrouvons l'incontournable PAC-MAN de 1984, clairement indémodable encore aujourd'hui. Il est accompagné par le tout aussi connu The Tower of Druaga, jeu de rôle labyrinthique s'inspirant notamment des mythes babyloniens, et Mendel Palace, qui n'est rien de moins que le tout premier jeu développé par Game Freak, sorti initialement en 1989 et donc édité par Namco dans l'Archipel. Notez qu'au Japon, il est nommé Quinty.

Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance de l'application.

PAC-MAN Vous incarnez un personnage que tout le monde aime, Pac-Man, alors que vous traversez des labyrinthes tout en mangeant des Pac-gommes et en évitant des fantômes sournois. Téléportez-vous d'un bout à l'autre du labyrinthe en utilisant les tunnels de téléportation, ou alors mangez une super Pac-gomme pour renverser les rôles et rendre les fantômes vulnérables ! Pour terminer un niveau, vous devrez manger toutes les Pac-gommes ! Jusqu'où pourrez-vous aller avant de perdre toutes vos vies ? Les fruits, tels que les cerises et les fraises, vous donneront des points supplémentaires pour atteindre le score maximum ! The Tower of Druaga Partez à la rescousse de la demoiselle en détresse dans The Tower of Druaga, le populaire jeu d'arcade ! Gilgamesh - Gil pour ses amis - est dans une bien triste situation ! Sa bien-aimée, Ki, a été capturée par le terrible Druaga et emprisonnée dans sa sinistre tour. Pour la sauver, il va devoir franchir un labyrinthe de 60 étages remplis de dangers, mais aussi de tâches secrètes et de trésors ! Armé d'une épée et d'un bouclier, Gil doit affronter les monstres de la tour et parvenir au sommet. Le sort de Ki est entre vos mains ! Mendel Palace Retournez les cases pour vaincre les ennemis et sauver Candy ! Dans ce jeu d'action sorti sur NES en 1990, vous incarnez un personnage appelé Bon-Bon. Un jour, votre meilleure amie, Candy, se retrouve prisonnière de son propre rêve ! Pour la sauver, vous devrez vous montrer plus malin que ses jouets maléfiques. Retournez les dalles du sol pour venir à bout des poupées qui vous barrent la route en les repoussant contre les murs. Certaines dalles disposent d'effets spéciaux vous permettant de finir les niveaux plus rapidement !

Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online, l'abonnement de 3 mois est vendu 7,99 € à la Fnac.