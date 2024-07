Nintendo Switch Online : pas moins de 7 jeux de la NES ajoutés pour le mois de juillet 2024

Après un bel arrivage surprise de jeux Game Boy Advance et N64 appréciés durant le dernier Nintendo Direct, la firme de Kyoto reprend un rythme plus normal en ce début juillet pour son service NSO. Tout comme en juin avec l'ajout de cinq jeux Mega Man, le programme est copieux puisque ce sont pas moins de 7 jeux de la NES qui sont à retrouver dès à présent dans l'émulateur de la console. Nous retrouvons le titre mêlant course et combat en véhicule Cobra Triangle de Rare nous faisant contrôler un hors-bord, le « jeu de tir » Solar Jetman du même studio en collaboration avec Zippo Games, le platformer The Mystery of Atlantis de Sunsoft pour la première fois en dehors du Japon, le jeu de course Mach Rider de HAL Laboratory nous faisant contrôler une moto, le classique Golf directement développé par Nintendo et qui était d'ailleurs caché dans la console avant d'être retiré, la production éducative pour le moins originale qu'est Donkey Kong Jr. Math créée par son équipe R&D2 et enfin Urban Champion conçu par la R&D1, qui propose de la baston.

Vous retrouverez ci-dessous une description de chacun de ces jeux.

Cobra Triangle - Vous avez entendu parler du Triangle des Bermudes ? Eh bien, c’est une croisière touristique par rapport à ce qui vous attend dans le Cobra Triangle. Mettez vos compétences et vos réflexes à l'épreuve à la barre d'un hors-bord de classe Cobra dans ce jeu d'action en véhicule de 1989 pour la NES originale. Dans ce jeu de course de bateaux et de combat de véhicules, vous relèverez des défis à grande vitesse, dont des vaisseaux ennemis équipés de canons, des nageurs en péril, des monstres marins mortels, des tourbillons dangereux et des bombes à retardement. Jouez à 25 niveaux de chaos aquatique, où vous devrez collecter des power-ups dispersés dans les niveaux pour améliorer votre vitesse et votre puissance de feu si vous espérez sortir du triangle en un seul morceau !

Solar Jetman - Vous incarnez Jetman dans une quête dangereuse pour récupérer les pièces perdues du Golden Warpship, un vaisseau quasi mythique capable de voyages interstellaires. Ce jeu de tir multidirectionnel du début des années 90 vous place dans le cockpit du Jetpod de Jetman, alors que vous explorez 12 mondes extraterrestres menaçants, chacun avec son propre niveau de gravité ! Collectez des biens extraterrestres en cours de route pour gagner des points que vous pourrez échanger contre de l'équipement auprès de l'Interstellar Marketing Co. Trading Post. Une fois que vous aurez découvert un morceau du Warpship, vous devrez le remorquer jusqu'à votre vaisseau mère, en luttant contre la résistance supplémentaire qui affecte votre maniabilité (et brûle votre carburant – gardez un œil sur ces jauges !). Récupérer les pièces ne sera pas une tâche facile, et Solar Jetman est le seul espoir !

The Mystery of Atlantis - Connu sous le nom d'Atlantis no Nazo au Japon, The Mystery of Atlantis est une aventure à défilement horizontal dans laquelle les joueurs incarnent Wyn, un explorateur amateur déterminé à percer les secrets d'une civilisation perdue et à sauver son maître captif des forces du mal de l'Empereur Zavyra. À l'aide de bâtons de dynamite, Wyn tentera de survivre à une myriade d'endroits exotiques tels que des grottes, des temples et même des nuages. L'Atlantide est composée de 100 zones, chacune reliée par des portes de téléportation, mais choisissez judicieusement ! Votre réussite dans le labyrinthe de l'île dépendra des portes que vous franchirez et du chemin que vous emprunterez.

Mach Rider - Se déroulant soit 88 ans dans le futur (à partir d'aujourd'hui), soit 127 ans dans le futur (à partir de la date de sortie originale du jeu en 1985), Mach Rider est un jeu de course de combat de véhicules dans lequel les joueurs conduisent leur Quadrunner lourdement armé à travers les déserts en ruine de la Terre, en 2112. Participez à des courses de combat et frayez-vous un chemin à travers 10 secteurs différents, en évitant les obstacles et en éliminant les ennemis. Essayez le parcours d'endurance, où vous tenterez de terminer des secteurs dans un temps imparti, avec des barils de pétrole et des adversaires déterminés à vous ralentir. Vous pouvez également vous lancer dans le contre-la-montre en mode Solo Course, où vous êtes seul contre la montre. N'oubliez pas que vous êtes le seul espoir de la Terre : vous êtes Mach Rider.

Golf - Revisitez l'un des jeux de sport originaux de la Nintendo Entertainment System. Ce classique de 1990 vous propose 36 trous d'action de golf réaliste, avec des dangers qui changent à chaque fois que vous jouez (vous devrez donc planifier une stratégie autre que simplement « envoyer loin »). Vérifiez la direction du vent, sélectionnez le bon club et ajustez votre swing pendant que vous effectuez votre drive. Une carte de score garde une trace de vos coups pour chaque trou alors que vous affrontez des fairways tortueux et des pièges de sable affamés. L'heure du tee est maintenant, alors prenez vos clubs !

Donkey Kong Jr. Math - Première question : Donkey Kong + Donkey Kong Jr. ÷ Devoirs de mathématiques = ? La réponse : le plaisir numérique. Initialement sorti en 1986, Donkey Kong Jr. Math reprend le gameplay du jeu original Donkey Kong Jr. et ajoute un élément supplémentaire de défi mathématique. Incarnez Donkey Kong Jr. et sauvez Donkey Kong, qui a été emprisonné par Mario. Naviguez à travers les lianes et les plateformes pour résoudre des énigmes mathématiques, ce qui vous oblige à tout faire, de la collecte de nombres à la saisie des symboles appropriés qui les additionnent, les soustraient, les multiplient et les divisent selon les besoins pour résoudre chaque problème. En chemin, vous rassemblerez des fruits et des clés, et vous éviterez les oiseaux embêtants, les vilaines étincelles électriques et les rongeurs effrayants ! Désolé, n'avons-nous pas mentionné qu'il y aurait un test ?

Urban Champion - Dans ces rues, il n'y a qu'une seule règle : frapper ou être frappé. Premier jeu de combat 2D de Nintendo sorti en 1986, Urban Champion est une compétition à mains nues entre combattants cherchant à obtenir le rang de Champion et à envoyer leur adversaire s'effondrer dans le trou d'égout le plus proche dans le processus. En cas de succès, ils gagneront des pluies de confettis de la part des résidents locaux et, éventuellement, suffisamment de symboles de victoire pour se proclamer champion incontesté. Mais méfiez-vous des voisins en colère qui tenteront de vous jeter des pots de fleurs sur la tête, et la police fera des apparitions occasionnelles pour interrompre temporairement la bagarre, ou pour procéder à une arrestation si le temps imparti est écoulé. Affrontez l'ordinateur ou un ami et prouvez votre valeur en devenant l'Urban Champion !

Au Japon, les joueurs ont également droit à Donkey Kong Jr. Math, Golf, Mach Rider et Urban Champion, mais les autres jeux ont été remplacés par Famicom Mukashibanashi: Shin Onigashima, Gomoku Narabe Renju et Mahjong.

Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online, l'abonnement de 3 mois est vendu 7,99 € via Amazon.