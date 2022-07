Nintendo Switch Online : un jeu NES et deux titres SNES ajoutés au catalogue pour le mois de juillet 2022

Les titres d'antan se suivent et ne se ressemblent pas au sein de l'abonnement Nintendo Switch Online, mais contrairement à l'ajout récent de Pokémon Puzzle League dans le catalogue N64 et à ceux de Comix Zone, Zero Wing, Assault Suit Leynos et Mega Man: The Wily Wars côté Mega Drive pour les abonnés au Pack additionnel, ceux du jour concernent même les abonnés à l'offre de base avec trois productions venant de la NES et SNES.

Quoi de beau cette fois ? Sur NES, c'est le jeu d'action et de tir Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia qui est proposé. Sur l'émulateur SNES, nous retrouvons le jeu de combat Fighter's History et Kirby's Avalanche, connu en Europe sous la dénomination Kirby's Ghost Trap, qui est un simple reskin de Super Puyo Puyo avec des éléments de Kirby, d'où le fait qu'il ne soit jamais paru au Japon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est donc remplacé par Kirby's Super Star Stacker, lui aussi proposant des puzzles façon tile-matching et étant uniquement sorti au pays du Soleil-Levant.

Si vous êtes intéressés, mais pas encore abonnés au Nintendo Switch Online, il vous en coûtera 7,99 € pour 3 mois ou 19,99 € à l'année, notamment en achetant des cartes via Amazon.