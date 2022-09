NISA Showccase 2022 : GrimGrimoire OnceMore, Void Terrarium 2, Process of Elimination et Monster Menu annoncés en Occident

Page 3 : Les images de Process of Elimination et Monster Menu: The Scavenger's Cookbook

Contre toutes attentes, le NISA Showcase 2022 qui vient d'être diffusé n'a pas été l'occasion pour l'éditeur d'annoncer la venue en Occident de Disgaea 7, qui n'a été officialisé au Japon que récemment. En revanche, nous avons bien eu droit à 4 localisations de jeux jusqu'à présent confinés à l'Archipel, qui devraient plaire aux amateurs de productions nippones, ainsi qu'à un nouvel aperçu d'un shoot'em up endiablé.

Ce dernier n'est autre que Raiden IV x MIKADO qui est sorti sur Switch en 2021 à travers le monde (vendu 29,99 € sur Amazon), puis sur PS5 et PS4 au Japon en février dernier, cette fois développé par MOSS (non, pas la souris). Un portage de ces versions, avec des sorties sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam) avait été annoncé fin juillet pour le début de l'année 2023 et nous avons désormais des dates plus précises !

Raiden IV x MIKADO sera donc disponibles sur ces cinq plateformes le 31 janvier 2023 en Amérique du Nord et le 3 février 2023 en Europe. Seul l'anglais sera disponible pour les textes, ce qui ne devrait pas trop déranger pour un shoot'em up. Une édition Deluxe sera alors commercialisée, contenant en plus du jeu sa bande-son numérique et un poster.

Raiden IV x MIKADO remix vous invite dans des combats épiques et remplis d'action ! Profitez d'une myriade de contenus palpitants incluant de nouveaux modes de combat, de style de jeux et bien plus encore. Le célèbre jeu de tir sci-fi vous emmène encore plus loin grâce à sa bande-son remastérisée et l'ajout de l'affichage en mode vertical pour une expérience arcade des plus authentiques ! Caractéristiques Jouez à votre façon : Passez votre aventure au niveau supérieur avec les modes « Dual Play » et « Double Play » !

Des musiques modernes : Retrouvez des musiques remixées tirées de la bande-son originale, des performances live, ainsi que de nouveaux arrangements.

Une ambiance rétro : Basculez en mode écran vertical pour une expérience authentique, comme si vous jouez sur une borne d'arcade !

Une pléthore de nouveaux contenus : Découvrez des niveaux inédits, de nouveaux patterns et de nombreux modes différents tels que le mode Arcade, Score attack ou encore Boss Rush.

Le premier jeu qui a eu droit à son annonce de localisation est donc void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2, la suite du rogue-lite paru en 2020, qui sortira sur PS4 et Switch au printemps 2023 avec des textes en anglais et un doublage japonais. Une édition physique Deluxe sera alors vendue avec le jeu, la bande-son numérique et un mini artbook.

Immergez-vous dans un monde dystopique contaminé par des champignons toxiques, dans lequel un robot veille sur la dernière survivante de l'humanité. Après avoir remporté la bataille contre cloudAI, Robbie plonge dans le passé afin de trouver un remède à la nouvelle maladie mortelle qu'a contractée Toriko. Il doit alors fouiller dans les vestiges de la mémoire de CloudAI afin de trouver des indices sur cette mystérieuse maladie et ainsi assurer la survie du dernier être humain au monde. Caractéristiques Le maître des armes : Lors de votre progression à travers les donjons, améliorez votre arme favorite et maîtrisez l'arsenal qui est mis à votre disposition, afin d'obtenir assez de puissance pour explorer les vastes terres désolées.

Des bonus mystères : Les Pièces Mystères, accessibles seulement à l'aide de portails jaunes, renferment des coffres rares dans lesquels on peut trouver une myriade de bonus tels que des équipements puissants, de nouvelles aptitudes ou encore des capacités ultra rares.

Un compagnon personnalisable : De nouvelles options de personnalisation sont disponibles pour Toriko, notamment des tenues, coupes de cheveux et accessoires inédits. Offrez-lui le relooking de ses rêves !

L'entretien du terrarium : Maintenez l'humidité et la température de votre terrarium en plantant et prenant soin des plantes qui y poussent. Ensuite, récoltez le fruit de votre travail et décorez les lieux avec.

Vient ensuite Process of Elimination, un jeu d'enquête qui sortira également sur PS4 et Switch au printemps 2023 avec des textes en anglais et un doublage japonais, ainsi qu'une édition Deluxe avec le jeu, la bande-son numérique et un mini artbook.

Le Duc Écartelé, un tueur en série tristement célèbre pour avoir assassiné plus d'une centaine de personnes, a plongé le pays dans le chaos à cause de ses actes ignobles. Pour mettre fin à son massacre, l'Alliance des Détectives, composée des meilleurs enquêteurs du monde entier, se réunissent pour lever le voile sur l'identité du tueur. Cependant, au cours d'une série d'événements imprévus, un jeune, mais remarquable détective nommé Wato Hojo se retrouve par hasard dans leur enquête. En rejoignant l'alliance sur la mystérieuse île de Morgue, dans l'objectif de mener l'enquête sur le Duc Écartelé, il fait une découverte macabre : le tueur se trouve parmi eux ! Est-ce que ces détectives arriveront à prouver leur innocence et découvrir l'identité de la personne qui se cache derrière le Duc Écartelé ? Caractéristiques Le Signe des Quatorze : Faites équipe avec 13 autres détectives, chacun possédant ses propres capacités, outils et personnalité. Explorez l'île de Morgue et prenez part à des dialogues à choix, afin d'obtenir des preuves utiles pour résoudre les affaires.

Une enquête dans l'ombre : Menez les recherches sur une carte interactive de la scène de crime. Utilisez votre aptitude « dénouement » pour récolter des informations cruciales, prédisez le futur et réunissez des indices afin d'assembler toutes les pièces du puzzle pour résoudre chaque meurtre.

L'île de la peur : L'île de Morgue est le quartier général secret de l'Alliance des Détectives. De nombreuses zones mystérieuses et dangereuses la composent. Explorez une variété de lieux animés tels que le labyrinthe, le centre de recherche et le manoir de l'Alliance afin de trouver des indices sur le Duc Écartelé.

Le troisième du lot a de quoi faire penser à Disgaea dans son esthétique, mais il s'agit d'une autre licence de SRPG, le bien nommé Monster Menu: The Scavenger's Cookbook. Nous pourrons poser nos mains dessus sur PS5, PS4 et Switch, encore au printemps 2023, avec des textes anglais et le dual audio avec le japonais, et évidemment une édition Deluxe comportant le jeu, la bande-son numérique et un mini artbook.

Enfilez votre sac et desserrez votre ceinture avant de plonger au cœur de ce Dungeon Crawler mêlant aventure et survie. Monster Menu: The Scavenger's Cookbook pimente la formule classique des SRPG à l'aide de mécaniques de gameplay qui se basent sur la cuisine. En effet, dans un premier temps il faudra créer vos personnages, récolter des ressources, des ingrédients et des objets lors des phases d'exploration et prendre part à des combats tactiques contre des monstres. Ensuite, retournez au camp pour utiliser ce que vous avez récupéré afin de préparer des repas qui vous aideront pour la suite du donjon. Caractéristiques Buffet à volonté : Vainquez les monstres que vous affrontez et dévorez leur viande en préparant des plats au camp afin de restaurer vos points de vie et améliorer vos capacités et statistiques.

Choisissez votre propre aventurier : Créez votre équipe de quatre aventuriers en personnalisant leur classe, apparence, voix et pose.

Une saveur qui lui est propre : Prenez part à un jeu unique qui mélange les genres SRPG, Rogue-lite et survie !

Enfin, le clou du spectacle a été l'annonce en Occident de GrimGrimoire OnceMore, une remastérisation de l'un des tout premiers jeux de Vanillaware par le studio orienté stratégie, qui sera disponible au printemps 2023 sur PS5, PS4 et Switch. Il faudra là encore se contenter de textes en anglais, avec le dual audio dans la langue de Shakespeare et celle de Mishima. Et pour ne pas changer, une édition physique Deluxe sera commercialisée, avec le jeu, la bande-son numérique et un mini artbook.

Rejoignez la jeune mage Lillet Blan, dans son aventure au cœur de la Silver Star Tower, une prestigieuse académie pour magiciens. Tout n'est pas ce qu'il semble être entre les murs de la tour : mystères, monstres et menaces se tapissent dans l'obscurité. Exploitez le pouvoir de la magie pour révéler les secrets et ainsi découvrir la vérité sur la Silver Star Tower. Caractéristiques Une stratégie envoûtante : Magie, fantaisie et stratégie en temps réel se mélangent dans cette merveilleuse aventure, signée Vanillaware.

Des améliorations enchantées : Profitez d'un tout nouvel arbre de compétences, d'une interface améliorée, d'une galerie d'images et bien plus encore !

Encore plus séduisant ! Prenez part à l'aventure envoûtante de Lillet Blan avec des graphismes remastérisés et de sublimes visuels en haute définition, dessinés à la main !

Vous trouverez en pages suivantes des visuels de ces différents jeux.