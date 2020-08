No More Heroes : le jeu original bientôt porté sur Switch ?

Après un Travis Strikes Again: No More Heroes d'abord disponible sur Switch (et vendu 28,89 € chez Amazon) avant de débarquer sur PS4 et PC, Grasshopper Manufacture va encore privilégier la console de Nintendo pour son No More Heroes III. Il est en effet attendu exclusivement sur cette plateforme (tout du moins dans un premier temps) pour dans quelques mois.

Il se pourrait cependant que le studio ait une petite surprise pour les utilisateurs de la console d'ici là. Les internautes viennent de découvrir que le Taiwan Digital Game Rating Committee, organisme de classification des jeux vidéo taïwanais, avait ajouté un No More Heroes tout court sur Switch à sa base de données. Il n'en a pas fallu plus pour éveiller des hypothèses d'un portage du jeu original sur la machine de Nintendo, une idée loin d'être bête.



Comme le relève Gematsu, le créateur de la franchise Goichi Suda avait d'ailleurs confirmé son envie concrète d'amener No More Heroes, ou plutôt le portage PS3 No More Heroes: Heroes' Paradise, sur consoles modernes, en l'occurrence PS4, dans un entretien avec Dengeki PlayStation en 2019. Des discussions étaient en cours avec Marvelous, et pourraient donc aboutir à une version remastérisée sur Switch, PlayStation 4, Xbox One et/ou PC, voire PS5 et Xbox Series X.