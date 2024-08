NVIDIA : deux jeux en DLSS et un mois de PC Game Pass offert !

NVIDIA continue de mettre en avant les jeux vidéo qui bénéficient de ses technologies sur ordinateurs, avec la sortie dans les prochains jours de deux titres compatibles avec le DLSS. Le jeu le plus attendu, c'est évidemment Hunt: Showdown 1896, qui est en fait une grosse mise à jour introduisant une nouvelle carte dans une région inédite.

Les joueurs de Hunt: Showdown 1896 pourront profiter de la super résolution DLSS pour accélérer les performances, mais un autre titre en PvPvE, façon extraction shooter, pourrait lui faire de l'ombre. Level Zero: Extraction sera jouable avec le DLSS 3 et bénéficiera de Reflex pour réduire la latence.

NVIDIA annonce également que son application à droit à une mise à jour bêta pour rajouter des paramètres d'affichage, la super résolution vidéo RTX, des curseurs HDR vidéo RTX et d'autres fonctionnalités. L'application permet pour rappel de tenir ses drivers à jour et même de profiter des paramètres optimaux en un clic pour 1 200 titres, dont cinq nouveaux : Chained Together, Dungeonborne, Once Human, Stormgate et The First Descendant.

Si jamais vous n'avez pas encore l'application NVIDIA, le constructeur de cartes graphiques vous incite à l'essayer en offrant un mois d'abonnement au PC Game Pass, il suffit de la télécharger sur le site officiel de NVIDIA, l'installer, se connecter et réclamer la récompense. Vous pouvez sinon retrouver trois mois d'abonnement au PC Game Pass contre 29,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.