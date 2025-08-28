NVIDIA : le FPS de l'année et d'autres jeux compatibles avec le DLSS 4, voici les infos de la semaine

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. NVIDIA annonce que sept jeux vont bénéficier du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, dont l'un des FPS les plus attendus de l'année, qui sortira dans quelques semaines.

Cette semaine encore, NVIDIA met l'accent sur des titres déjà disponibles, où qui sortiront prochainement, voici les annonces de la semaine :

Battlefield 6 :





Le Battlefield 6 d’EA est l’expérience ultime de la guerre totale. Après le beta le plus réussi de l’histoire de la franchise, avec 92 millions d’heures de jeu et plus de 420 millions de parties, le jeu se prépare pour son lancement complet le 10 octobre. Aujourd’hui, EA a partagé sa bande-annonce PC confirmant que Battlefield 6 sortira avec le support du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA et NVIDIA Reflex.

Lost Soul Aside :





Embarquez pour une odyssée épique afin de sauver votre jeune sœur et l’humanité toute entière des mystérieux envahisseurs dimensionnels dans Lost Soul Aside d’Ultizero Games et PlayStation Publishing. Le jeu sort le vendredi 29 août, et les joueurs GeForce RTX bénéficieront de l’expérience PC ultime grâce à une gamme complète de technologies RTX disponibles dès le premier jour. Le DLSS 4 avec Multi Frame Generation maximisera les performances sur les GPU GeForce RTX 50 Series, multipliant les taux d’images par jusqu’à 5 fois. Le DLSS Super Resolution accélérera les performances pour tous les utilisateurs GeForce RTX, tandis que NVIDIA Reflex réduira encore la latence du PC, rendant le gameplay rapide encore plus réactif. Enfin, les reflets et ombres en ray tracing seront optimisés sur les GPU GeForce RTX grâce à nos cœurs dédiés au ray tracing. Découvrez-le en action dans notre vidéo RTX On :

Sword of Justice :





Sword of Justice de NetEase est un RPG social multijoueur en monde ouvert gratuit, développé par ZhuRong Studio. Il fusionne une exploration immersive avec des interactions révolutionnaires et donne vie à la richesse culturelle de la dynastie Song du Nord, dans la Chine du XIIe siècle. Le jeu a déjà été lancé en Chine, avec plus de 40 millions de joueurs en un mois, et se prépare pour une sortie mondiale. Le 29 août, la version PC en Chine ajoutera le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex, ainsi que le DLSS Ray Reconstruction, qui améliore encore les nouveaux effets de path tracing.

Wuthering Waves :





Dans Wuthering Waves de KURO GAME, la civilisation renaît après avoir été dévastée par le Lament. Alors que le monde de Solaris-3 se dévoile, votre mémoire perdue commence à se rétablir à travers une quête incessante dans son vaste univers. Depuis son lancement, Wuthering Waves n’a cessé d’étendre sa gamme de technologies RTX, incluant le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex et les reflets en ray tracing. Mais le 28 août, une nouvelle mise à jour ajoutera le support du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, multipliant les taux d’images par 4,3 fois en moyenne en 4K avec le ray tracing activé et les paramètres au maximum.

Starship Troopers: Extermination :





Starship Troopers: Extermination d’Offworld Industries est un FPS coopératif à 16 joueurs. Rejoignez la Deep Space Vanguard, une branche d’élite des forces spéciales de l’infanterie mobile, pour combattre la menace des insectes et remporter la victoire pour l’humanité ! Le jeu incluait déjà le support du DLSS Frame Generation et du DLSS Super Resolution. Désormais, le DLSS 4 avec Multi Frame Generation est introduit, permettant aux joueurs GeForce RTX 50 Series de jouer avec des taux d’images encore plus élevés.

EVE Online :





Depuis mai 2003, EVE Online rassemble des capsuleurs du monde entier dans un univers où l’interaction a du sens, où la coopération et l’amitié sont les clés du plaisir et de la fortune. Grâce à une mise à jour récente utilisant notre dernier modèle d’IA transformer pour une qualité graphique améliorée, EVE Online propose désormais des ombres en ray tracing, le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution. Les joueurs GeForce RTX 50 Series peuvent activer le DLSS 4 avec Multi Frame Generation dans EVE Online via les substitutions DLSS de l’application NVIDIA, accélérant encore les taux d’images. Tous les utilisateurs GeForce RTX peuvent également basculer vers le DLAA via l’application NVIDIA pour maximiser la qualité d’image.

Indiana Jones et le Cercle Ancien :





Les aventures d’Indiana Jones dans Indiana Jones et le Cercle Ancien peuvent être vécues sur les PC GeForce RTX dans les meilleures conditions grâce au DLSS 4 avec Multi Frame Generation et au path tracing immersif. Mais le 4 septembre, lorsque Indy retournera à Rome pour une nouvelle aventure dans le DLC L'Ordre des Géants, une mise à jour du jeu ajoutera les cheveux NVIDIA RTX aux personnages clés du DLC et du jeu principal. Ces innovations apportent un rendu de cheveux plus réaliste et de meilleure qualité, particulièrement notable dans les scènes cinématiques du jeu, améliorant encore la qualité d’image et l’immersion pour les joueurs GeForce RTX 50 Series.