NVIDIA DLSS : Call of Duty: Modern Warfare III et 8 autres jeux désormais compatibles

La saison des sorties vidéoludiques est loin d'être terminée, et NVIDIA vient de lancer cette semaine un nouveau pilote GeForce Game Ready pour les joueurs équipés d'une carte graphique du constructeur. Le driver accompagne le lancement de Call of Duty: Modern Warfare III, qui utilisera plusieurs technologies de NVIDIA.

Le FPS d'Activision et Sledgehammer Games bénéficiera en effet du DLSS 3 et de Reflex, pour réduire la latence et améliorer le framerate. NVIDIA affirme que Call of Duty: Modern Warfare III voit ainsi ses performances améliorées de 1,8 fois en 4K, avec plus de 100 fps avec une RTX 4070 et plus de 200 images par seconde avec une RTX 4090. En 1440p, le DLSS 3 améliore de 1,6 fois les performances avec 100 fps sur n'importe quelle RTX Série 40 et 240 fps avec la RTX 4090. En 1080p, les performances sont améliorées de 1,5 fois avec plus de 300 fps avec une RTX 4090.

Call of Duty: Modern Warfare III n'est pas le seul titre qui bénéficie du DLSS, NVIDIA Omniverse, Jusant, Ripout, Ghostrunner 2, RoboCop: Rogue City, The Talos Principle 2, EA Sports WRC et Desynced profitent de cette technologie, à leur lancement ou via une mise à jour. Vous pouvez retrouver des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.