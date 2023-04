NVIDIA : Returnal et trois autres jeux compatibles avec le DLSS

Pas de répit pour NVIDIA, qui continue encore et toujours d'allonger la liste des jeux compatibles avec le DLSS. Sa technologie, disponible avec les GeForce RTX, permet pour rappel d'augmenter le nombre d'images affichées par seconde sans altérer la qualité graphique de l'image.

Cette semaine, nous avons dépassé la barre des 290 jeux et applications prenant en charge le DLSS, avec notamment l'arrivée dans la liste de Returnal, le jeu de tir de Housemarque d'abord exclusif à la PlayStation 5, mais porté sur PC en début d'année. Déjà compatible avec le DLSS 2 et le ray-tracing, le titre peut désormais profiter du DLSS 3 et atteindre les 180 fps avec une RTX 4090, ou les 140 fps avec le RTX 4080. Sur les autres GPU Série 40, Returnal tourne à plus de 90 fps en 4K, de quoi en prendre plein la vue.

Et ce n'est pas le seul titre à profiter cette semaine de cette technologie, NVIDIA annonce que Monster Energy Supercross: The Official Video Game 6, Gun Jam et Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bénéficient désormais du DLSS 2. Si vous l'aviez loupé, Le Seigneur des Anneaux : Gollum sera lui aussi jouable avec le DLSS 2 et 3 ainsi qu'avec le ray-tracing. Vous pouvez retrouver Returnal à 53,99 € sur Gamesplanet.

