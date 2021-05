Oculus Quest 1 & 2 : les nouveautés de la mise à jour V29 détaillées et il y en a de très bonnes !

Après une mise à jour marquante qui a apporté bon nombre de nouveautés, la V28, c'est maintenant au tour de la V29 de faire parler d'elle. Elle va apporter encore plus de nouvelles fonctionnalités dans le casque et dans l'application mobile. Son déploiement va commencer très rapidement et, comme toujours, elle arrivera sur tous les Oculus Quest 1 & 2 dans les jours, voire les semaines, à venir.

Compte multi-utilisateurs et partage d'applications pour l'Oculus Quest 1

Cette possibilité n'était pas encore accessible pour les possesseurs de la première génération de Quest. Grâce à cette fonction, il est possible de connecter plusieurs comptes sur un seul casque et de profiter des jeux du compte principal sans avoir à les acheter. Cela permet aussi d'avoir sa propre progression sans parasiter celle des autres joueurs.

A noter, même si la liste officielle des jeux partageables sur un casque VR est longue, en réalité cela ne touche que très peu de titres et pas forcément les mêmes chez tout le monde. A suivre.





Le micro intégré aux Oculus Quest et Oculus Quest 2 sera maintenant actif lors de la diffusion sur le Web ou l'enregistrement de contenu. Il sera donc enfin possible de commenter en direct ses gameplays ou lors de partage de contenu avec ses amis.





Cette fonction permet de se filmer en train de jouer et d'intégrer son image dans celle du jeu ou de l'application en cours. Cela fonctionne sans fond vert et il suffit de se filmer (même en selfie) avec son smartphone Apple puis de basculer sur Live Overlay et d'appuyer sur « enregistrer » pour se voir incrusté dans le jeu. Cela fonctionnera avec les applications qui permettent la diffusion ou l'enregistrement (oubliez Beat Saber , ndlr). Elle sera, dans un premier temps, ajoutée dans les « Fonctions Expérimentales » et réservées à un nombre restreints d'utilisateurs via une mise à jour de l'application Mobile Oculus.

A noter, cela ne fonctionne qu'avec des Iphones XS ou les modèles plus récents qui intègrent la technologie qui permet de le faire et qui n'est pas disponible sur android.





Les utilisateurs d'iOS pourront recevoir les notifications ou les SMS de leur iPhone directement sur l'écran de leur Oculus Quest 1 & 2. Il suffira d'activer les notifications dans l'application Oculus Mobile sur votre iPhone 7 (ou ultérieur) pour que cela fonctionne. S'il y a plusieurs utilisateurs sur votre casque VR, seul celui qui est concerné verra les messages s'afficher. Cette option est désactivable via le téléphone ou le casque VR directement.

A noter, les utilisateurs de smartphone android auront droit à cette possibilité dans un futur proche.





L'application «Fichiers », qui sera située dans la bibliothèque d'applications, permettra d'accéder, de parcourir, de gérer, de partager et même d'uploader des fichiers situés sur votre casque VR. Cela va permettre, entre autre, de trier ses captures photos ou vidéo sans avoir à passer par un PC. A voir ce qu'il permettra vraiment, mais c'est une bonne nouvelle.





Un nouveau bouton « Passthrough Home » en forme d'oeil va apparaître. Cliquer dessus permettra de basculer en vue réelle via les caméras de tracking. Cette option existe déjà en tapant deux fois avec la main sur le côté du casque VR. L'intérêt de se bouton semble donc très limité à moins que la première méthode ne soit plus disponible par la suite.





Facebook veut donner la possibilité aux développeurs de communiquer sur leurs applications via de la publicité sur l'application mobile. Un outils de filtrage sera disponible côté utilisateur pour pour ne recevoir que ce qui pourrait nous intéresser.

Croisons les doigts pour que cette option se limite à l'application Mobile et ne vienne pas pourrir nos séances en VR. A suivre...





Cette nouvelle mise à jour V29 va donc réellement apporter de quoi se faire plaisir même si quelques fonctions restent discutables comme la publicité ou le nouveau raccourci passthrough. Les utilisateurs du Quest 1 vont apprécier l'arrivée des utilisateurs multiples et du partage d'applications, même si c'est encore bancale, tandis que l'activation du Micro lors de la capture ou de diffusion d'un jeu et le gestionnaire de fichiers vont plaire à tout le monde. Du côté des notifications depuis un smartphone et du Live Overlay, cela va faire la moue du côté des utilisateurs android vu que cela ne marchera pas pour eux.

Et vous, que pensez-vous de cette mise à jour ?

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.