Oculus Quest 2 : la mise à jour V23 est en cours de déploiement, un plein de nouveautés au programme

Lors du dernier Facebook Connect, il y a deux mois maintenant, certaines fonctionnalités pour le Quest 2 avaient été annoncées et certaines d'entre elles vont arriver avec cette nouvelle mise à jour V23. En premier, c'est la connexion via l'Oculus Link pour jouer avec ses jeux VR depuis son PC qui quitte le mode bêta pour devenir une fonction native et officielle. Il en est de même pour le support du 90 Hz. Enfin, il sera bientôt possible de faire des cadeaux à d'autres utilisateurs et un nouveau tracker de fitness au niveau du système permettra de surveiller son activité physique. Ces nouveautés viennent s'ajouter à la possibilité de partager le flux vidéo de son casque via un navigateur dont nous avons déjà parlé ici.

Avec l'arrêt de la vente du Rift S, c'est le Quest 2 qui assure maintenant la prise en charge des jeux PC chez Oculus. Pour cela, le câble Oculus Link est la solution proposée par Facebook depuis maintenant un an. Pour autant, jusqu'à ce jour, cela restait une possibilité non finalisée qui était encore en bêta. Avec la V23, cela devient une fonction native qui possède une interface permettant de régler les paramètres graphiques depuis l'application Oculus sur PC. Il est ainsi possible de basculer entre les taux de rafraîchissement 72, 80 ou 90 Hz et la qualité graphique sera automatiquement optimisée pour notre carte graphique tout en laissant aux bidouilleurs la possibilité de l'ajuster à leur goût. D'autres nouveautés, comme l'amélioration de cette interface, sont prévues dans les mois qui viennent.

Le mode 90 Hz natif, qui apporte plus de fluidité, était en bêta et lancé uniquement dans les menus, le navigateur et l'Oculus TV. Il est maintenant activé par défaut partout et les développeurs peuvent officiellement proposer sa prise en charge dans les jeux et les applications. Les premiers titres qui en tireront parti seront SUPERHOT, Echo VR, Beat Saber, Vacation Simulator, Job Simulator, Racket: Nx et Space Pirate Trainer.

L'ajout le plus original est, sans nul doute, Oculus Move, le tracker de fitness qui captera nos efforts (calories, durée) tout au long de la journée, que ce soit via des applications dédiées ou simplement via les jeux auxquels nous jouons. Il sera possible de fixer des objectifs quotidiens afin de booster son activité physique de façon ludique, surtout en ces temps de confinement. Voilà une chose qui va faire pester les allergiques à la captation de données...

Pour terminer, il sera bientôt possible d'acheter des jeux pour les offrir à ses amis ou sa famille. La fonction App Gifting, sera disponible sur l'Oculus Store (via un navigateur ou l'application mobile) et permettra de le faire simplement grâce à une adresse e-mail. Si jamais nous venions à recevoir un cadeau déjà dans notre bibliothèque, il sera possible de l'échanger contre un autre tout aussi facilement. Ceci est prévu pour arriver avant le Black Friday.

À noter, le déploiement de cette mise à jour V23 est en cours, mais cela se fait par vague, alors il faudra sans doute un peu de patience avant de voir cette application arriver dans nos casques de réalité virtuelle. Si jamais vous n'avez pas encore craqué, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger ou Amazon.