ONTOS : les créateurs de SOMA dévoilent leur nouveau jeu d'horreur

L'éditeur et studio créatif Kepler Interactive et le développeur indépendant Frictional Games, derrière SOMA ainsi que les séries Penumbra et Amnesia, viennent de dévoiler leur nouveau projet, ONTOS. Ce thriller sci-fi est prévu pour l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Mettant notamment en scène l'acteur récompensé d'un Golden Globe Stellan Skarsgård, ONTOS est conçue par le studio suédois comme la suite spirituelle de SOMA, acclamé par la critique et plebiscité par la communauté. Les systèmes de jeu immersifs et la créativité narrative sans pareille de ce grand nom du jeu vidéo atteignent ici de nouveaux sommets.

Chaque histoire cache un secret





ONTOS vous invite à incarner Aditi Amani, une ingénieure pleine de ressources, dans son exploration d'un complexe hôtelier qui semble cacher la vérité sur son père disparu. Samsara est un vaste labyrinthe construit sur les ruines d'une colonie minière ; un environnement ouvert dont les ramifications sont complexes et profondes. Chaque recoin raconte une histoire et chaque histoire cache un secret qui ne demande qu'à être révélé au grand jour.

Il vous faudra récupérer des objets utiles, manipuler des machines étranges et affronter d'intenses épreuves morales lorsque vous ferez face aux Expérimentations horribles qui ont eu lieu à Samsara. Il n'y a pas qu'une seule solution pour franchir chaque obstacle qui se dresse devant vous. ONTOS convoque votre intelligence et votre ingéniosité pour progresser jusqu'aux conclusions mystérieuses de ce récit complexe. En chemin, il faudra impérativement faire face aux conséquences de vos choix. Thomas Grip, Creative Director et cofondateur de Frictional Games, déclare :

Après plus de 10 ans de développement, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir enfin annoncer ONTOS. C'est sans conteste notre projet le plus ambitieux à ce jour, tant en termes d'envergure que par sa qualité de production et ses ambitions thématiques. Là où SOMA s'attaquait à la conscience, ONTOS entend faire la même chose avec la nature même de la réalité. Un objectif ambitieux et risqué. Mais j'ai le sentiment que nous sommes parvenus à créer quelque chose qui y répond pleinement : un jeu qui vous permet de vous confronter de plein fouet aux mystères de l'existence. J'ai personnellement hâte de voir comment les joueurs et les joueuses y réagiront.

L'œuvre la plus stimulante de l'histoire de Frictional Games





Développée à l'aide de leur nouveau moteur propriétaire, HPL4, l'œuvre la plus stimulante de l'histoire de Frictional Games sortira en collaboration avec Kepler Interactive, l'éditeur derrière une collection de titres culturellement significatifs, audacieux et intemporels tels que Clair Obscur: Expedition 33, Rematch, Sifu, Pacific Drive et Ultros. Alexis Garavaryan, CEO de Kepler Interactive, poursuit :

Kepler est toujours attiré par des équipes telles que Frictional Games qui partagent notre passion pour la créativité, pour l'art qui semble vivant. ONTOS est audacieux, déconcertant et magnifiquement bizarre. C'est le genre de projet qui capture la magie d'une rencontre entre de véritables auteurs et de grands talents d'Hollywood autour d'un univers étrange à explorer, d'une histoire qui ne pourrait se raconter qu'à travers le jeu vidéo.

ONTOS a déjà été évoqué en septembre 2025, par le biais d'un ARG (Alternate Reality Game) conçu en collaboration avec Kepler Interactive. Un indice mystérieux, caché dans la mise à jour PC de SOMA pour son dixième anniversaire, a permis à la communauté de découvrir une série de comptes sur les réseaux sociaux, de sites internet et de messages étranges menant vers les premiers éléments de l'épopée philosophique d'ONTOS, ses thèmes et ses lieux.

Quand sortira ONTOS ?





ONTOS sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.