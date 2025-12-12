4:LOOP, JJ Abrams et le créateur de Left 4 Dead dévoilent leur nouveau jeu

Lors de la cérémonie des Game Awards, JJ Abrams et Mike Booth sont montés sur scène pour présenter leur prochain jeu. Si le premier est connu pour ses films et séries, le second est surtout réputé pour avoir créé Left 4 Dead, pionnier des jeux de tir coopératifs en PvE. Sans surprise, son prochain projet sera dans la même veine.

Première vidéo de 4:LOOP





JJ Abrams et Mike Booth ont donc présenté 4:LOOP, un jeu de tir coopératif développé par Bad Robot Games et édité par Sony Interactive Entertainment.

Les premières infos sur 4:LOOP





C'est juste votre équipe contre une invasion d'extraterrestres. Dites-vous que vous allez mourir... et pas qu'un peu. Heureusement, ça fait partie de la stratégie. Créé par Mike Booth et les scénaristes interactifs de Bad Robot Games, 4:LOOP est un shooter tactique en coop à 4 joueurs, conçu pour offrir une rejouabilité infinie et des manières illimitées de former l'équipe suprême. Ensemble, si vous pouvez apprendre de vos erreurs, vous risquez bien de ne pas réussir à sauver le monde.

Quand sortira 4:LOOP ?





4:LOOP n'a pas encore de date de sortie. Le jeu est attendu sur PC et PlayStation 5.