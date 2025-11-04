OpenAI : les éditeurs japonais se dressent contre l'IA générative

Parmi les nombreux problèmes que posent les intelligences artificielles génératives, la question du droit d'auteur est centrale. Les différents outils de génération sont entraînés avec des œuvres déjà existantes et donc protégées par le droit d'auteur. En septembre dernier, OpenAI (ChatGPT) a lancé Sora 2, une version améliorée de son outil pour générer des vidéos grâce à l'IA.

Sora 2 pille les studios japonais





Au Japon, Sora 2 inquiète les éditeurs de jeux vidéo. Plusieurs gros studios, dont Bandai Namco, Square Enix et Kadokawa (FromSoftware) sont réunis au sein de la CODA (Content Overseas Distribution Association) afin de lutter contre le piratage des œuvres japonaises depuis 2002. Dans une lettre ouverte, la CODA affirme « qu'une grande partie du contenu produit par Sora 2 ressemble étroitement au contenu ou aux images japonaises ». Ainsi, l'association « considère que l'acte de réplication pendant le processus d'apprentissage automatique peut constituer une violation du droit d'auteur ».

Une IA entraînée sans autorisation





La CODA pointe du doigt un autre problème : « Sora 2 répond par le biais d'un système d'option de retrait basé sur les demandes des détenteurs de droits d'auteur ». L'option de retrait, ou opt-out, demande aux propriétaires d'un contenu d'effectuer les démarches pour retirer un contenu. Cependant, comme le rappelle la CODA, « en vertu du système japonais de droit d’auteur, une autorisation préalable est généralement requise pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur ». OpenAI aurait dû demander l'autorisation en amont, ce n'était pas à la CODA de réclamer ce retrait. La CODA adresse deux demandes dans sa lettre ouverte :

Dans le fonctionnement de Sora 2, CODA demande que le contenu de ses membres ne soit pas utilisé pour l’apprentissage automatique sans leur permission ;

OpenAI répond sincèrement aux réclamations et aux demandes de renseignements des sociétés membres de la CODA concernant la violation du droit d’auteur liée aux résultats de Sora 2.

La demande est faite, il ne reste plus qu'à OpenAI de réagir en conséquence. Vous pouvez retrouver les jeux de Bandai Namco sur Gamesplanet.