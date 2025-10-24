Festival Manga et arts japonais 2025 à Peymeinade fêtera ses 10 ans avec jeux vidéo, réalité virtuelle et cosplay

Le Festival Manga et arts japonais de Peymeinade fêtera ses dix ans les 25 et 26 octobre 2025. Deux journées de fête, de créativité et de découvertes attendent les visiteurs, qu’ils soient passionnés de culture japonaise ou simples curieux. L’événement, désormais bien ancré dans le paysage culturel azuréen, s’impose comme un rendez-vous majeur de l’automne dans les Alpes-Maritimes.

Pour marquer cette édition anniversaire, la ville entière vivra au rythme du Japon du 21 au 31 octobre. Des expositions et ateliers seront organisés un peu partout à Peymeinade, avant le grand week-end de clôture. Cette extension du festival permet d’explorer la culture japonaise sous plusieurs formes, entre traditions artistiques et créations modernes.

Le cœur du festival battra au rythme des manettes et des casques de réalité virtuelle. Entre les décors colorés des stands et le bruit familier des bornes d’arcade, l’atmosphère rappellera celle des grandes conventions japonaises. Certains viendront rejouer à leurs classiques préférés, d’autres découvriront pour la première fois la VR à travers des expériences plus immersives. GAMERGEN fera partie de l’aventure avec un espace entièrement consacré au jeu vidéo et à la réalité virtuelle. Notre simulateur monté sur vérins y sera installé, prêt à faire vivre des sensations de conduite et de mouvement étonnamment réalistes. Le stand proposera plusieurs jeux accessibles à tous, qu’il s’agisse d’expériences tranquilles ou de défis plus physiques.

Le public pourra également profiter du Hado Shoot, un stand de tir en réalité augmentée mêlant sport et adresse. Ces espaces interactifs sont pensés pour réunir joueurs expérimentés, familles et curieux. Cette diversité fait partie de l’ADN du festival, qui rassemble depuis dix ans des visiteurs venus pour apprendre, tester et échanger autour d’une même passion.

Les amateurs de dessin auront aussi de quoi se réjouir. Le mangaka Joël Lange, auteur de Les Aventuriers de Novagorone, animera plusieurs ateliers et dédicacera son ouvrage tout au long du week-end. Il sera accompagné de Sbulu, venu présenter Red Smile, et de Desi, autrice de Les Prisonniers du Rêve. Ces rencontres offriront un moment privilégié avec des artistes qui partagent leur univers et leur méthode de travail.

Le spectacle fera partie intégrante du programme avec des démonstrations de K-POP et les représentations de la Light Saber Compagnie, inspirées de l’univers Star Wars. Des initiations seront proposées pour apprendre les bases du combat au sabre laser. Le samedi après-midi, le grand concours de cosplay précédera la remise des prix à 17h30. Le dimanche, un freestyle cosplay et un tournoi de sabres laser viendront conclure le festival dans une ambiance festive et détendue.

Jour Horaire Animation 25 octobre 10h30 Démonstration K-POP 25 octobre 10h45 Initiation K-POP (sur inscription) 25 octobre 12h Spectacle Light Saber Compagnie 25 octobre 13h30 Démonstration K-POP 25 octobre 13h45 Initiation K-POP (sur inscription) 25 octobre 15h Spectacle Light Saber Compagnie 25 octobre 16h Concours de Cosplay 25 octobre 17h30 Remise des prix du Cosplay 25 octobre 18h Blind test et karaoké géant 26 octobre 10h30 Démonstration K-POP 26 octobre 10h45 Initiation K-POP (sur inscription) 26 octobre 12h Spectacle Light Saber Compagnie 26 octobre 13h15 Démonstration K-POP 26 octobre 13h30 Initiation K-POP (sur inscription) 26 octobre 14h45 Spectacle Light Saber Compagnie 26 octobre 15h30 Freestyle Cosplay 26 octobre 16h15 Tournoi de sabres laser et remise de prix

Les familles trouveront un vrai terrain d’expression entre les différents ateliers proposés. Les enfants pourront s’essayer à la peinture japonaise, plier des origamis, tracer leurs premiers idéogrammes ou composer leurs personnages en pixel art. Les parents ne seront pas simples spectateurs, certains participeront volontiers aux activités pour partager le moment. Un peu plus loin, le laser tag et le parkour donneront une ambiance de plein air et de rires. Cette alternance entre art, mouvement et jeu crée une atmosphère vivante, à mi-chemin entre découverte culturelle et simple plaisir de s’amuser ensemble.

La gastronomie occupera une place de choix. L’espace restauration proposera une sélection de plats et de douceurs venus d’Asie, mais aussi des burgers, crêpes, barbes à papa et bubble tea. Entre deux animations, les visiteurs pourront flâner parmi les nombreux exposants et découvrir des mangas, des figurines, des bijoux, des accessoires de cosplay et divers objets artisanaux.

Le samedi soir, la fête continuera avec un blind test et un karaoké géant, imaginés pour célébrer comme il se doit les dix ans du festival. Ce moment convivial réunira toutes les générations autour des musiques d’animés, des chansons japonaises et des génériques cultes.

Dix ans après sa création, le Festival Manga et arts japonais de Peymeinade reste fidèle à son esprit d’origine, celui d’un rendez-vous ouvert, familial et passionné. Entre traditions, technologies et pop culture, il continue de rassembler un public varié, curieux et enthousiaste.

Toutes les informations pratiques, les inscriptions et le programme complet sont disponibles sur le site de la Mairie de Peymeinade.