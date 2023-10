Festival Manga de Peymeinade 2023 : deux jours dédiés aux jeux vidéo et à la pop culture pour cette huitème édition !

Cette huitième édition du Festival Manga de Peymeinade se déroulera les 28 et 29 octobre prochains au gymnase David Douillet de cette ville de l'arrière-pays grassois. Toujours sans aucun but commercial, elle est organisée par le service communication, culture et associations de la ville et n'a pour objectif que le plaisir des visiteurs amoureux de la culture asiatique. L'entrée du festival est d'ailleurs gratuite pour les mineurs et à seulement 2 € par jour ou 3 € le week-end, pour les adultes.

Cette nouvelle édition du salon propose de nouveaux stands et plusieurs pôles animations pour passer une journée agréable. Au programme, différents stands proposeront à la vente des goodies, des pliages d’origami, des jeux vidéo, des jeux de société, des figurines et des mangas. Des spécialités asiatiques seront aussi à la vente pour tous ceux qui auront envie de découvrir ou de redécouvrir la cuisine asiatique.

Côté animation, BD, mangas, combats de sabre laser, hado e-sport, ateliers de dessin, ateliers de kimonos, ateliers de calligraphie, trois structures gonflables, un laser game, des ateliers d’origami, jeux vidéo, réalité virtuelle, shôgi, démonstration d’arts martiaux et l’incontournable concours de cosplay seront au rendez-vous.

Programme des deux jours : Concours de cosplay - Samedi 28 octobre 2023

Pour les passionnés de cosplay, le concours du Festival sera l'occasion d'assister ou de participer à l'incontournable défilé cosplay. Inscription sur place de 10h à 16h. 16h30 : Début du défilé Cosplay à 16H30, remise des prix à 17h30

Stand jeux vidéo

Tournois jeux vidéo (LaxFly Game Tournament)

Combats de sabres laser de 10h à 12h et de 13h à 18h, les deux jours

Light Saber Compagnie fera des démonstrations de combats de sabres laser et fera participer le public pour le plus grand bonheur des fans de Stars Wars ! - Samedi 28 octobre à 11h, 14h et 16h : spectacles de combats de Sabre Laser

- Dimanche 29 octobre à 11h et 14h : spectacles

- Dimanche 29 octobre à 16h : Tournoi avec le public

- Dimanche 29 octobre à 17h30 : Remise des prix Hado e-sport

Ce jeu collectif combine le virtuel et le réel grâce à la réalité augmentée. Le but est de toucher les adversaires tout en évitant les tirs adverses.

Ce jeu de simulation de tir dans lequel des joueurs équipés de blasters à rayons infrarouges s’affrontent dans un temps limité vous permettra de combattre tout en vous amusant ! Le but est de toucher le plus d’adversaires possible afin de remporter la victoire.

Déambulation toute la journée de déguisements de Bumblebee et Optimus Prime



Les artistes en herbe pourront apprendre les techniques du dessin manga.



Ce jeu de société traditionnel japonais proche du jeu d’échecs plaira aux

amateurs de jeux de stratégie.



Cet art de l’écriture et de la concentration sera proposé pendant tout le festival. À vos pinceaux !



Vous rêvez d'un maquillage à la mode manga ou japonaise ? Une maquilleuse sera présente pour les enfants, les adolescents et les adultes.



Passez votre visage dans le décor et devenez un personnage japonais le temps d’un instant ! Des passe-têtes seront à la disposition des petits et grands. N’hésitez pas à utiliser votre smartphone pour immortaliser ce moment !



Exposants sur le japon et le manga

Différents stands proposeront à la vente des goodies, des pliages d’origami, des jeux vidéo, des jeux de société, des figurines et des mangas.



Des spécialités asiatiques seront à la vente pour tous ceux qui auront envie de découvrir ou de redécouvrir la cuisine asiatique.



Vous pourrez immortaliser votre visite en vous prenant en photo ! Elle vous sera envoyée directement par e-mail ou sur les réseaux sociaux.

Dans la partie qui nous concerne, nous serons sur place avec un stand partagé en deux. Du côté jeux vidéo, il y aura une console PlayStation 5 (free play) et des Nintendo Switch que gèreront nos amis de l'association LaxFly Game Tournament. Nous allons organiser plusieurs tournois Super Smash Bros. Ultimate, le samedi 28 et le dimanche 29 octobre. Du côté de la réalité virtuelle, notre stand proposera des postes avec des expériences inédites accessibles à partir de sept ans. Nous y proposerons une simulation avec un vrai Kayak, des expériences en réalité mixte et, Halloween oblige, des expériences flippantes remplies de Zombies et de choses bien flippantes. Vous pourrez y essayer, sur demande, le nouveau casque de Meta, le Quest 3.

Si vous êtes dans les environs, nous vous invitons donc à passer nous voir pour profiter de la bonne ambiance que nous offrira ce Festival Manga de Peymeinade.