6e Festival Manga et culture japonaise de Peymeinade (06) : plus de place pour se faire plaisir les 9 et 10 octobre prochains !

Animation du festival : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Un animateur costumé, maniant l’humour et la dérision, dynamisera cette 6e édition. Il vous aidera également à faire votre choix parmi les différents ateliers proposés.

Concours de cosplay : samedi 9 octobre : défilé à 16h30 et remise des prix à 17h30

Pour les passionnés de cosplay, un concours sera organisé par l’association Cosplay Azur ainsi qu’un défilé. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’adresse e-mail suivante : cosplay.azur06@gmail.com et sur place jusqu'à 16h00. Le défilé débutera dans la foulée et la remise des prix aura lieu à 17h30.

Combats de sabres laser : samedi 9 octobre à 10h30, 14h00 et 16h00 et dimanche 10 octobre à 10h30 et 14h00

Tournoi avec le public dimanche 10 octobre à 16h00 - Remise des prix à 17h30. Light Saber Compagnie fera des démonstrations de combats de sabres laser et fera participer le public pour le plus grand bonheur des fans de Stars Wars.

Hado eSport : samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 10h00 à 18h00 - Dimanche 10 octobre, à 14h30, match du public contre l’équipe de France - Remise des prix à 15h30

Sport national au Japon, ce jeu collectif combine le virtuel et Sport le réel grâce à la réalité augmentée. Le but est de toucher les adversaires tout en évitant les tirs adverses. Dimanche, n’hésitez pas à vous confronter en direct à l’équipe de France de Hado eSport.

Combats de sumos gonflables : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Incarnez un sumo japonais l’espace d’un combat ! Équipés de costumes, les joueurs s’affronteront sur le tatami en tentant de faire sortir leur adversaire du cercle de couleur, tout en respectant le rituel de ce sport ancestral. Mais attention, une fois dans la peau d’un sumo, chaque mouvement requiert un effort... Qu’on soit spectateur ou participant, ce jeu ne manquera pas de vous amuser.

Démonstrations de karaté, judo et aïkido : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Les associations d’arts martiaux de Peymeinade seront présentes pour faire partager leur passion aux visiteurs.

Stand de jeux vidéo et réalité virtuelle : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00

Venez vivre des expériences exceptionnelles avec des casques de réalité virtuelle de dernière génération ! Venez essayer le siège de simulation sur vérins pour des sensations époustouflantes... De nombreux autres tournois et duels de jeux vidéo seront proposés.

Atelier de Kimonos : samedi 9 octobre de 15h00 à 18h00 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 13h00

Envie de découvrir l’art du Kimono ? Car il s’agit en effet d’un véritable art au Japon ! Ce vêtement complexe et ancestral doit être porté d’une certaine façon. L’association Manabi de Nice se fera un plaisir de vous y initier.

Atelier de dessin : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Les artistes en herbe pourront apprendre les techniques du dessin manga.

Atelier d’origami : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Un atelier sera organisé pour les amateurs de pliage. Les participants pourront apprendre à réaliser des grues, des étoiles, des fleurs, un renard, un cœur et plus encore... une activité créative et relaxante.

Atelier de calligraphie japonaise : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Cet art de l’écriture et de la concentration sera proposé pendant tout le festival.

Shôgi • Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Ce jeu de société traditionnel japonais proche du jeu d’échec plaira aux joueurs

Passe-têtes (photos) : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00

Devenez l’instant d’un clic un personnage japonais. Des passe-têtes seront à disposition des petits et grands. N’hésitez pas à utiliser votre smartphone pour immortaliser ce moment !

Diffusion du film Manga « Le royaume des chats » de Hiroyuki Morita : samedi 9 et dimanche 10 octobre, à 10h30, 14h00 et 16h00 dans la salle de projection

Haru est une jeune lycéenne pleine de doutes qui ne trouve pas sa place parmi les autres. Sa vie bascule le jour où, sur le chemin du retour du lycée, elle sauve la vie d’un chat qui manque d’être écrasé par un camion. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel chat, celui-ci parle, se tient debout sur ses pattes arrière et se prénomme Loon : il est le prince du royaume des chats. Désormais les félins ont une dette envers Haru. Dès le lendemain ils la comblent de cadeaux et leur roi en personne l’invite dans son château pour la remercier. Le monarque souhaite qu’elle épouse son héritier...

Exposants sur le Japon et le manga : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00

Différents stands proposeront à la vente des goodies, des pliages d’origami, des figurines et des BD sur le manga.

Spécialités asiatiques et friandises pour les enfants : samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00

Des spécialités asiatiques seront à la vente pour tous ceux qui auront envie de découvrir ou de redécouvrir la cuisine asiatique. Et cette année, on pourra également trouver un stand de barbe à papa et de pommes d’amour !