Guilty Gear: Strive dépasse la barre des 500 000 exemplaires expédiés, une date pour la révélation du 1er personnage en DLC

Cela fait désormais un peu plus d'un mois que Guilty Gear: Strive est disponible et que les amateurs de versus fighting peuvent s'en donner à cœur joie. Quelques jours seulement après son lancement, Arc System Works annonçait que plus de 300 000 exemplaires avaient été expédiés et vendus au format numérique à travers le monde, un beau succès bien mérité. Eh bien, ce nombre passe désormais à plus de 500 000 copies, ce qu'a réalisé Granblue Fantasy Versus seulement en juin dernier justement, après plus d'un an de commercialisation. Bon, cela reste toujours bien loin des 2 millions en 5 jours de Dragon Ball FighterZ, mais la licence n'est pas aussi populaire.

Mais ce n'est pas la seule annonce que le studio a effectué ces dernières heures. En effet, en plus de dévoiler cette belle performance, il en a profité pour nous donner rendez-vous le mercredi 21 juillet à 3h00 pour un live que vous pourrez suivre ci-dessous si vous faites une nuit blanche ou vous levez extrêmement tôt. C'est à cette occasion que nous découvrirons l'identité du premier combattant jouable en DLC, dont la sortie était prévue pour ce mois de juillet, autant dire qu'il ne tardera pas à débarquer suite à ça.

La liste des personnages jouables du Season Pass 1 ayant à priori été dataminée, vous ferez semblant d'être surpris si jamais le personnage annoncé en fait bien partie.

Si vous n'avez pas encore succombé à l'appel de Guilty Gear: Strive, Amazon le propose sur PS4 au prix de 49,70 €.