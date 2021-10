6e Festival Manga et culture japonaise de Peymeinade (06) : programme des festivités VR sur le stand de GAMERGEN.COM

Cette sixième édition du Festival Manga de Peymeinade (auparavant dénommé Passionnément Manga) se déroulera les 9 et 10 octobre prochains au gymnase David Douillet de cette commune des Alpes-Maritimes. Nous serons sur place avec des casques VR pour vous proposer des expériences, ou des jeux en réalité virtuelle, mais aussi avec des consoles PlayStation 4 et Nintendo Switch pour des tournois.

Sur notre stand, nous accueillerons l'association Twilight of the Gods qui s'occupera de gérer les tournois de versus fighting qui auront lieu à 14h00 les deux jours. Le samedi 9 octobre, les joueurs pourront se mesurer à Dragon Ball FighterZ, tandis que le dimanche 10, c'est à Guilty Gear Strive qu'ils pourront en découdre. Nous vous conseillons de vous inscrire au préalable sur Weezevent (lien inscription samedi et lien inscription dimanche) pour être certains d'avoir une place. En dehors de ces évènements, il sera aussi possible de jouer en free play avec ces deux titres, mais aussi avec Street Fighter V et Captain Tsubasa.

Avec l'aide de l'association LaxFly Game Tournament, nous allons aussi organiser deux tournois Super Smash Bros. Ultimate, le samedi 9 et le dimanche 10 octobre à 13h00. Là aussi, nous vous conseillons fortement de vous inscrire au préalable sur Weezevent (lien inscription samedi et lien inscription dimanche). De même, il sera possible de jouer en Free Play en dehors des heures de tournois.

Du côté de la réalité virtuelle, notre stand proposera des postes avec des expériences inédites accessibles à partir de sept ans. En parallèle, un challenge Beat Saber sera organisé sur la durée du week-end et il faudra faire le meilleur score - sur un titre annoncé au dernier moment - pour gagner. Aucune inscription préalable n'est nécessaire, celles-ci se faisant sur place. Pour l'occasion, nous aurons des Oculus Quest et des Oculus Quest 2 utilisés de façon autonome ou connectés à nos PC, en l'occurrence, un Razer Blade 15, dont vous pouvez lire le test ici, un Asus Strix G513Q (i7 + RTX 3070 et écran 144 Hz) dont le test ne saurait plus trop tarder et des Omen 15 by HP dont le test est ici. Nous aurons aussi avec nous un HP Reverb G2 qui sera monté sur notre PC maison (i9 10850K + RTX 3090) qui sera couplé à notre simulateur sur vérins.



En ces temps de crise sanitaire, nous vous rappelons que nous appliquons les règles d'hygiène élémentaires qui s'imposent, c'est-à-dire la désinfection des casques entre chaque passage, la désinfection des manettes et l'obligation pour les joueurs de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique en arrivant sur l'espace VR.

Voici un aperçu de notre programme (indicatif, vu que nous nous adapterons pour accueillir au mieux nos visiteurs) :

Vous le savez certainement, la réalité virtuelle est réservée, en usage régulier, aux plus de treize ans pour des raisons physiques et psychologiques. Grâce à l'Oculus GO, nous pouvons accueillir des enfants à partir de sept ans pour des expériences courtes, assises et adaptées à ce jeune âge. Notez que nous respectons scrupuleusement le classement PEGI des jeux.

Le Festival Manga de Peymeinade ouvrira ses portes du 9 au 10 octobre 2021, entre 10h00 et 18h00, dans l'enceinte du gymnase David Douillet de cette commune des Alpes-Maritimes (06). Pour rappel, l'Oculus Quest 2 est disponible et vous pouvez l'acheter sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon.