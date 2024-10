Festival Manga et arts japonais 2024: deux jours dédiés aux jeux vidéo et à la pop culture pour cette neuvième édition !

Cette neuvième édition du Festival Manga de Peymeinade se déroulera les 26 et 27 octobre prochains au gymnase David Douillet de cette ville de l'arrière-pays grassois. Toujours sans aucun but commercial, elle est organisée par le service communication, culture et associations de la ville et n'a pour objectif que le plaisir des visiteurs amoureux de la culture asiatique. L'entrée du festival est d'ailleurs gratuite pour les mineurs et à seulement 2 € par jour ou 3 € le week-end, pour les adultes.

Cette nouvelle édition du salon propose de nouveaux stands et plusieurs pôles animations pour passer une journée agréable. Au programme, différents stands proposeront à la vente des goodies, des pliages d’origami, des jeux vidéo, des jeux de société, des figurines et des mangas. Des spécialités asiatiques seront aussi à la vente pour tous ceux qui auront envie de découvrir ou de redécouvrir la cuisine asiatique.

Côté animation, BD, mangas, combats de sabre laser, hado, ateliers de dessin, ateliers de kimonos, ateliers de calligraphie, des structures gonflables, un laser game, des ateliers d’origami, jeux vidéo, réalité virtuelle, shôgi, démonstration d’arts martiaux et l’incontournable concours de cosplay seront au rendez-vous.

Dans la partie qui nous concerne, nous serons sur place avec un stand partagé en deux. Du côté jeux vidéo, il y aura une console PlayStation 5 (free play) et des Nintendo Switch. Nous allons organiser plusieurs tournois Super Smash Bros. Ultimate, le samedi 28 et le dimanche 29 octobre. Du côté de la réalité virtuelle, notre stand proposera des postes avec des expériences inédites accessibles à partir de sept ans. Nous y proposerons une simulation avec un vrai Kayak, des expériences en réalité mixte et, Halloween oblige, des expériences flippantes remplies de Zombies et de choses bien flippantes. Vous pourrez y essayer, sur demande, le nouveau casque de Meta, le Quest 3.

Vous trouverez le programme complet du Festival Manga et arts japonais 2024 à la page suivante de cet article. Il aura lieu au gymnase David Douillet de Peymeinade les 26 et 27 octobre prochains entre 10 et 18 heures les deux jours.