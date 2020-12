Overwatch : la Féérie hivernale 2020 datée, la skin Zenyatta Toybot dévoilée

Comme à chaque fin d'année, Overwatch va accueillir la Féérie hivernale, un évènement in-game sous le signe de Noël et des fêtes de fin d'année, l'occasion de découvrir des cartes du jeu sous la neige et surtout de débloquer un tas de nouveaux éléments cosmétiques. Et avant le lancement demain soir, Blizzard dévoile un premier costume :

Toy to the world!



Experience festivity as Toybot Zenyatta. ????



Overwatch Winter Wonderland begins December 15. pic.twitter.com/LSPaueqlvV — Overwatch (@PlayOverwatch) December 14, 2020

Lors de la Féérie hivernale 2020 d'Overwatch, les joueurs pourront débloquer la skin Toybot pour Zenyatta, une tenue où l'Omniaque bouddhiste se transforme en jouet rétro pour enfants, qui fonctionne à pile ! Si le Soigneur ne vous aide pas assez pendant la partie, vous n'aurez qu'à les lui changer.

Bien évidemment, d'autres skins Légendaires seront à débloquer, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de les découvrir, la Féérie hivernale 2020 sera lancée dès ce mardi 15 décembre dans Overwatch, et elle sera là jusqu'au 5 janvier prochain. Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, il est vendu 32,84 € sur Amazon.fr.