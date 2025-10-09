Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon a détruit son développeur, qui a disparu discrètement

Pendulo Studios, l'héritier de LucasArts





Si vous aimez les jeux d'aventure en point & click, vous connaissez forcément Pendulo Studios. Le développeur espagnol est à l'origine de franchises très appréciées comme Runaway et Yesterday, fortement inspirés des jeux de LucasArts. Ces dernières années, il a conçu des titres un peu moins réussis comme Blacksad: Under the Skin, Alfred Hitchcock: Vertigo et Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon. Ces derniers jeux sont édités par Microids, qui a lessivé Pendulo. Ce dernier critiquait les méthodes de l'éditeur français après la sortie complètement ratée de son dernier jeu, licenciant des développeurs au passage.

Où est passé Pendulo Studios ?





Malheureusement, Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon aura été le dernier clou sur le cercueil du développeur espagnol. Selon les informations de MeriStation, Pendulo Studios aurait fermé ses portes à la fin du mois de mars 2025. Le développeur a visiblement voulu « étouffer » sa fermeture, mais un ancien employé affirme que plus personne n'est revenu dans les locaux depuis des mois. Une fin de carrière douloureuse pour Pendulo Studios, qui avait ouvert ses portes en 1994, il y a plus de 30 ans.

Des jeux d'aventure disponibles sur GOG.com





Si vous aimez les jeux point & click à la LucasArts, les Runaway sont disponibles sur GOG.com, à 4,99 € l'unité.