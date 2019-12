Persona 5 Strikers : SEGA dépose la marque, bientôt une annonce du jeu en Occident ?

Si les joueurs japonais peuvent déjà profiter de tout le contenu inédit de Persona 5 Royal, nous devrons encore patienter jusqu'au 31 mars 2020 avant d'enfin découvrir cette version améliorée en Europe et Amérique du Nord. L'attente en vaudra la peine, car nous aurons droit à des sous-titres en français. Au Japon, une « suite » prenant la forme d'un Action-RPG est déjà datée et a bien été détaillée, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Forcément, les fans aimeraient également pouvoir en profiter au plus tôt et il ne fait presque aucun doute qu'une sortie est prévue en dehors de l'Archipel. Eh bien, bonne nouvelle, SEGA vient de déposer la marque Persona 5 Strikers, logo à l'appui. Les noms de certains jeux de la licence changeant selon le territoire, ce léger raccourci n'a rien de bien étonnant. De plus, ce nom était déjà apparu dans le dernier rapport financier de Nintendo fin octobre, assurant d'une sortie sur Switch dans nos contrées.

Désormais, il ne reste plus qu'à attendre un communiqué de SEGA, qui pourrait ne pas survenir avant le lancement de Persona 5 Royal.