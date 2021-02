Persona 5 Strikers fête déjà son lancement avec un ultime trailer, glorifié par les bons mots de la presse

L'attente touche à sa fin pour les fans souhaitant découvrir Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers dans une version localisée. En effet, Persona 5 Strikers sortira pour tout le monde d'ici quelques jours en Occident, alors SEGA a partagé sa bande-annonce de lancement, qui en plus de nous présenter à nouveau le contexte de cette suite façon Action-RPG, met en lumière les bons mots de la presse francophone et les très bonnes notes de nos confrères anglophones.

Ainsi, Persona 5 Strikers est une « transformation réussie pour les Voleurs Fantômes » selon Millenium, « un road trip en or pour les fans du Japon » selon JeuxVideo.com, « un vrai Action-RPG dans le monde de Persona » pour Gamekult, tandis que Jeux Online déclare « quel plaisir de parcourir Persona 5 Strikers ».

Vous pouvez précommander Persona 5 Strikers au prix de 44,99 € sur Amazon en attendant sa sortie du 23 février. Et si l'envie d'y jouer dès ce week-end est trop pressante, l'édition Deluxe numérique vendue 69,99 € vous permet d'ores et déjà d'en profiter, disponible sur le PlayStation Store, l'eShop et Steam.