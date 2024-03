L'ancien boss de Xbox prédit la fin des consoles

Peter Moore était un grand nom dans l'industrie vidéoludique, il a dirigé Xbox puis EA Sports et même SEGA of America avant cela, puis il a changé totalement de secteur pour diriger Liverpool FC, le club anglais de sa ville natale. Un poste qu'il a désormais quitté, mais il reste dans le milieu du football, tout en regardant d'un œil averti le monde du jeu vidéo.

Dans un long entretien accordé à IGN, Peter Moore prédit la fin des consoles de salon, rien que ça. Déjà en 2007, au lancement de la Xbox 360, il voyait venir le retour des PC et l'arrivée des télévisions capables de faire tourner des jeux, chose qui est aujourd'hui concrète grâce au cloud gaming, mais l'industrie a bien changé depuis toutes ces années et l'ancien boss de Xbox a une vision très pessimiste concernant l'avenir des consoles.

Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous ne sommes plus dans le salon. Nous sommes de retour dans la chambre avec nos influenceurs YouTube, nos créateurs TikTok, et il s'agit de contenu à la demande… La génération Z (née entre 1997 et 2010, ndlr) arrive et elle va se dire « Pourquoi dois-je dépenser 400 ou 500 dollars pour un matériel de jeu sur mesure alors que j'ai mon smartphone, ou mon PC ou mon Mac, et que je peux y faire des choses avec une manette assez décente ? »

Ce que je dis, c'est que des questions sont posées, comme elles l'ont été au cours des 20 dernières années. Sommes-nous prêts à nous ceinturer financièrement pour batailler et assumer tous les coûts de développement ? Qu'est-ce que la PS6 peut faire que la PS5 ne peut pas faire et qui inciterait les gens à quitter la PS5, ou pareil avec la Xbox, pareil avec la Switch, n'est-ce pas ? Dieu nous en préserve, ce n'est que progressif.

Et je pense que les entreprises examinent également cela. Que pouvons-nous faire pour prolonger ce cycle de vie ? Et puis si vous êtes Microsoft et Phil Spencer, vous avez Satya Nadella qui arrive et dit, « D'accord, quel est l'avenir ici et comment cela s'inscrit-il dans la plus grande stratégie du cloud avec Azure, avec l'IA ? Que faisons-nous avec le développement de jeux IA ? Comment rendre vos jeux plus rapides, moins chers, avec moins de personnes ? » Ce sont toutes les questions qui, je pense, sont posées.