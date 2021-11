Pikmin Bloom : le nouveau free-to-play mobile disponible en France

Le succès de Pokémon GO a conduit Nintendo à développer bien des jeux mobiles autour de ses licences les plus fortes. Il collabore cependant de nouveau avec Niantic pour la première fois et réutilise le gameplay basé sur les déplacements avec Pikmin Bloom, lancé par surprise à Singapour et en Australie la semaine passée. Nous avions alors pu découvrir son concept entre créatures à faire grandir et œufs à faire éclore en marchant, défis à relever et bien plus encore.

L'attente pour sa sortie internationale et donc son arrivée en France n'aura pas été longue : Pikmin Bloom est officiellement disponible à compter d'aujourd'hui sur l'App Store et le Google Play Store. De quoi réveiller votre amour pour la franchise ?

Faites grandir vos Pikmin, faites éclore des fleurs et gardez une trace de vos précieux souvenirs en marchant, tout simplement. Que vous fassiez une petite balade au coin de la rue ou que vous vous rendiez au travail, aujourd'hui marque le grand début de votre épopée Pikmin ! Marchez pour faire grandir plus de Pikmin. Les Pikmin grandissent à partir de pousses à chacun de vos pas. Une fois suffisamment développés, déterrez-les pour qu'ils vous accompagnent. Plus vous marchez, plus les Pikmin sont nombreux à vos côtés ! Marchez pour faire éclore les fleurs. Récupérez des pétales de fleurs sur la tête de vos Pikmin et plantez-les en marchant pour laisser de merveilleuses traînées de fleurs derrière vous égayer vos déplacements. Marchez pour archiver vos souvenirs. À la fin de la journée, passez en revue votre nombre de pas et le chemin que vous avez parcouru, ainsi que les photos que vous avez prises tout au long de la journée. N'oubliez pas d'envoyer vos Pikmin en expédition pour ramasser les fruits et les pousses que vous avez croisés en rentrant chez vous ! De nombreux Pikmin vous attendent. Il existe sept types de Pikmin au total, chacun possédant ses propres caractéristiques. Par exemple, certains peuvent voler, et d'autres sont incroyablement forts. Lorsque votre niveau d'amitié avec un Pikmin atteint un certain seuil, il peut vous remettre un cadeau contenant un objet qui l'aidera à devenir un Pikmin déco. Relevez des défis avec l'aide des Pikmin. Les champignons à proximité sont un excellent moyen d'obtenir une grande quantité de fruits. Lorsque vous tombez sur des champignons obstruant votre chemin, envoyez vos fidèles Pikmin en renfort pour ouvrir la voie.

