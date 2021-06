Planet of Lana : un poétique jeu d'aventure et d'énigmes annoncé en vidéo

L'éditeur Thunderful et le développeur Wishfuly ont profité de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest pour dévoiler Planet of Lana, un jeu d'aventure et d'énigmes poétique inspiré des films d'animation. Alors, installez-vous confortablement et admirez la première bande-annonce du jeu :

Planet of Lana suivra une jeune fille et son étrange ami à quatre pattes dans une mission de sauvetage dans un monde plein de couleurs et rempli d'étranges machines. Il faudra tout de même faire face à ces créatures mécaniques en résolvant des énigmes, mais les joueurs pourront également profiter de moments plus relaxants. Les développeurs promettent « une saga épique de science-fiction qui s'étend sur des siècles et des galaxies ».

Planet of Lana est attendu en 2022 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Des images sont à retrouver sur la seconde page.