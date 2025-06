Planet of Lana II: Children of the Leaf annoncé en vidéo

En 2023, l'éditeur Thunderful et le développeur Wishfully lançaient Planet of Lana, un très sympathique jeu d'aventure et de réflexion à défilement horizontal. Nous y suivions une jeune fille accompagnée d'un adorable compagnon devant sauver les membres de son village, enlevés par des extraterrestres.

Lors du Xbox Games Showcase, les studios ont dévoilé le fruit de leur nouveau partenariat, une suite. Voici ce qu'il faut savoir sur Planet of Lana II: Children of the Leaf :

La saga continue. La planète est sauvée, mais un grand voyage commence.



Accompagnez Lana et son fidèle compagnon Mui dans une aventure inoubliable regorgeant d'énigmes et de séquences cinématiques. Un nouveau mystère ancestral attend les joueurs novices ou confirmés dans les profondeurs cachées de Novo. Mais tapie dans l'ombre omniprésente, une nouvelle menace les guette et mettra leur amitié à l'épreuve tandis que Lana affrontera son destin. Planet of Lana II: Children of the Leaf est un jeu d’aventure et d’énigmes cinématique, sur fond de saga de science-fiction épique s’étendant à travers les siècles et les galaxies. Gameplay collaboratif unique et sophistiqué Découvrez le lien profond et évolutif existant entre Lana et Mui. Guidez Mui avec une grande précision lors de vos explorations complexes et coopérez pour résoudre les casse-têtes. Des énigmes diverses et intelligemment conçues Trouvez les solutions uniques aux nombreux casse-têtes à effets physiques, avec des créatures spectaculaires à hypnotiser et des robots hybrides à contrôler. Alliez furtivité et stratégie Abordez prudemment les situations dangereuses, en utilisant les commandes furtives affinées pour venir à bout des ennemis dans une approche tactique. Survivez aux séquences d'action stimulantes Lana dispose de nouvelles compétences agiles (sauts sur les murs, courses entrecoupées de glissades…) et d'une plus grande rapidité de mouvement qui testeront vos réflexes dans des séquences dynamiques palpitantes. Une histoire riche et épique Plongez au cœur d'une saga de science-fiction encore plus longue et immersive. Affrontez les démons de Lana et révélez les plus sombres secrets de sa planète dans divers mondes époustouflants comprenant de nouveaux chapitres sous-marins. Le retour d'un compositeur populaire Laissez-vous porter par la bande originale captivante de Takeshi Furukawa, le compositeur ayant contribué au succès du premier volet de Planet of Lana, qui transcende les émotions et les séquences cinématiques.

Planet of Lana II: Children of the Leaf sortira en 2026 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass. L'abonnement au Game Pass Ultimate est disponible à 17,99 €/mois sur Amazon.