Planet of Lana dévoile sa date de sortie en vidéo, il sera dans le Game Pass

Lors du Summer Game Fest 2021, nous avions découvert Planet of Lana, un jeu d'aventure, de plateforme et de réflexion édité par Thunderful et développé par Wishfuly. Un titre fortement inspiré par les films d'animation qui arrivera sur PC et Xbox dans les prochains jours, comme nous le dévoile la nouvelle bande-annonce :

La date de sortie Planet of Lana est fixée au 23 mai 2023 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass. Le titre promet une aventure teintée de science-fiction pour le mois rafraîchissante et colorée, voici une présentation du jeu :

Une planète qui était autrefois un endroit d'équilibre tranquille entre humains, nature et animaux est désormais tout à fait autre chose. La discorde qui se préparait depuis des centaines d'années est enfin arrivée sous la forme d'une armée sans visage. Mais ceci n'est pas l'histoire d'une guerre. C'est l'histoire d'une planète vivante et belle, et d'un voyage pour la préserver. Profitez d'un gameplay unique basé sur la camaraderie.

Résolvez des casse-têtes difficiles et étranges.

Réagissez à des situations dangereuses en faisant preuve de ruse et de bon sens.

Utilisez vos réflexes pour survivre.

Découvrez une histoire épique qui s'étend sur des galaxies et des siècles.

En attendant de découvrir Planet of Lana sur PC et Xbox, vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois via Amazon.