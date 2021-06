Playdate : un prix final, de nouveaux détails et un live pour la petite console à manivelle de Panic

Cela commence à dater, mais en mai 2019, l'éditeur Panic (Firewatch, Untitled Goose Game) dévoilait une nouvelle console portable appelée Playdate, au concept assez original pour notre époque avec un écran en noir et blanc, ainsi qu'un système de saison pour l'achat de petits jeux uniquement en dématérialisé, en plus d'une petite manivelle utilisée en jeu. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le COVID-19 est passé par là, mais le bout du tunnel semble enfin visible pour le projet, qui va refaire parler de lui cette semaine au cours d'un live Playdate Update.

Vous pourrez en effet suivre ce mardi 8 juin à 18h00 cette diffusion qui servira à nous donner tous les derniers détails concernant la Playdate, le tout en 15 minutes. Pour autant, de nouvelles informations ont d'ores et déjà été données, à commencer par le prix final qui n'est plus de 149 $, mais de 179 $ ! Oui, c'est cher et cela s'explique surtout par la pénurie mondiale de composants. Pour autant, deux modifications ont eu lieu depuis l'annonce initiale. La première est que la capacité de stockage interne a été doublée, passant à 4 Go. La deuxième concerne le nombre de jeux originaux proposés dans la Saison 1, lui aussi doublé pour un total de 24 titres. Nous aurons d'ailleurs un aperçu de ces derniers lors du live et la date des précommandes sera donnée. Elles n'ouvriront pas directement après, laissant le temps aux intéressés de s'organiser, et tout le monde pourra en avoir une, aucune limite n'étant fixée (20 000 sont actuellement en production pour cette année).

« Nous avons tous travaillé sans relâche pour mettre en place toutes les pièces complexes du puzzle Playdate, et nous sommes enfin prêts à vous montrer ce que nous avons fait », a déclaré Cabel Sasser, cofondateur de Panic. « Il y a beaucoup de choses incroyables créées ici qui, espérons-le, ajouteront un peu de joie à votre vie. Et alors que nous lançons un prix un peu plus élevé que prévu, en grande partie en raison de la pénurie mondiale massive de pièces électroniques en ce moment - nous avons pris l'année dernière pour doubler le nombre de jeux gratuits inclus dans la Saison 1. Plus d'informations à ce sujet dans le Playdate Update. »

Pour une somme pas vraiment plus éloignée, vous pouvez sinon vous procurer une Nintendo Switch Lite jaune sur Amazon, à 196,29 €, mais sans jeu.