PlayStation : une annonce honteuse, les fans en colère

Le PlayStation Store permet d'acheter des jeux vidéo, des extensions et des DLC, mais pas seulement. Sony propose sur la boutique en ligne de ses consoles des films et séries, notamment le catalogue de Discovery TV, qui a fusionné l'année dernière avec Warner Bros.. Et c'est discrètement que Sony annonce que ces programmes vont être supprimés, même si vous les avez achetés !

Le message est dénué de toute communication commerciale, Sony explique que « à compter du 31 décembre 2023, en raison de nos accords de licence avec les fournisseurs de contenu, vous ne pourrez plus regarder aucun de vos contenus Discovery précédemment achetés et le contenu sera supprimé de votre vidéothèque ». Ce sont plus de 1 000 programmes qui vont disparaître à la fin du mois, du PlayStation Store et de la bibliothèque numérique des acheteurs, qui ont pourtant payé pour « posséder » ces émissions et séries.

Bien évidemment, sur les réseaux sociaux, les utilisateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement face à cette annonce. Cela relance le débat sur les contenus numériques, qui n'appartiennent jamais réellement aux acheteurs. Pour la préservation du contenu, mieux vaut passer par des versions physiques, vous pouvez retrouver un tas de Blu-ray sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.