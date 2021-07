PlayStation Now : le programme des nouveautés de juillet 2021 officialisé, du lourd en vue

C'est généralement le premier mardi du mois que Sony Interactive Entertainment ajoute de nouveaux titres au PlayStation Now, son catalogue de jeu accessible en cloud gaming et pour certains en téléchargement direct. Mais il ne faudra peut-être pas attendre le 6 juillet pour savoir ce que le constructeur nous réserve pour la prochaine vague.



Un membre de Reddit a en effet pu visionner et enregistrer une publicité Facebook pour le service, avec des titres et des informations encore inédites. Il y aurait ainsi du lourd à venir ce mois-ci, avec Moving Out, le retour à priori définitif de God of War, Nioh 2, Judgment jusqu'au 4 octobre, et même Red Dead Redemption 2 jusqu'au 1er novembre. Celui-ci aurait d'ailleurs la particularité de ne pas pouvoir être streamé en cloud gaming, fait inédit sur le PlayStation Now. SIE serait-il en train de renforcer son catalogue avec des hits incontournables et de nouvelles approches ?



En attendant de savoir si ce line-up est exact, vous pouvez vous abonner au PlayStation Now pour 9,99 € par mois ou 59,99 € par an.

Mise à jour : les jeux de juillet 2021 viennent de sortir sur le PlayStation Now ! Il y a donc bien Red Dead Redemption 2 en téléchargement seulement et disponible jusqu'au 1er novembre, Judgment disponible jusqu'au 4 octobre, Nioh 2 et Moving Out, mais aussi NASCAR Heat 5 et Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - Le Jeu Officiel, sorti il y a quelques jours.

Lire aussi : PlayStation Now : les jeux de juin 2021 dévoilés, avec 3 Sonic, une nouveauté et un incontournable AAA !