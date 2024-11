PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en décembre 2024 dévoilé, dont un GOTY

Le dernier mois de l'année 2024 est à nos portes et nous sommes mercredi, c'est donc évidemment le moment de découvrir ce que nous réserve Sony Interactive Entertainment pour décembre dans le cadre des jeux offerts aux abonnés du PlayStation Plus. Novembre a été un bon mois, avec une nouveauté pour le moins étonnante du côté de Bandai Namco. La nouvelle fournée sera disponible le jour de l'anniversaire de la première PlayStation, sans parler du fait que d'autres réjouissances attendent les joueurs, dont un week-end de jeu en ligne gratuit du 6 au 8 décembre, pratique si vous ne comptez pas renouveler votre abonnement, de même qu'une série de tournois aux mêmes dates sur EA FC 25, NBA 2K25, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Madden NFL 25, College Football 25, UFC 5, MLB The Show 24 et Guilty Gear: Strive. De plus, du 3 au 9 décembre, les abonnés PS+ peuvent bénéficier de 30 % de remise sur une sélection de 100 longs-métrages via le service Sony Pictures Core, dont Spider-Man: Into the Spider-Verse, Uncharted, Gran Turismo et SOS Fantômes : La Menace de glace. Et pour toute souscription de 12 mois au PlayStation Plus, des crédits de films pour l'application seront offerts du 10 décembre au 10 janvier 2025. D'autres avantages attendent les abonnés Premium, sur lesquels nous reviendrons dans un autre article.

Pour en revenir aux jeux offerts, jouables tant que vous restez abonnés, nous avons en tête de liste le GOTY 2021 It Takes Two de Hazelight Studios, qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et n'est pour rappel jouable qu'en coopération. Vient ensuite Aliens: Dark Descent, qui vient d'être ajouté au Game Pass, proposant de l'action et stratégie en temps réel en vue isométrique. Enfin, c'est le Pokémon-like façon MMO de Crema qui est proposé, Temtem, qui a arrêté d'être mis à jour il y a quelques mois déjà.

Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu'au 6 janvier 2025.

Les sorties du PlayStation Plus pour décembre 2024

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Jusqu'au 2 décembre

Supports : PS5 et PS4 Ghostwire: Tokyo Jusqu'au 2 décembre

Supports : PS5 et PS4 DEATH NOTE Killer Within Jusqu'au 2 décembre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour décembre 2024

It Takes Two À partir du 3 décembre

Supports : PS5 et PS4 Aliens: Dark Descent À partir du 3 décembre

Supports : PS5 et PS4 Temtem À partir du 3 décembre

Support : PS5

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en novembre 2024 dévoilés, dont un mastodonte sur le retour