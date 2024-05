PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mai 2024 dévoilé, c'est du lourd !

Le mois de mai vient de débuter et comme avant chaque premier mardi du mois, nous découvrons donc les prochains jeux qui seront offerts dans le cadre de l'abonnement au PlayStation Plus, peu importe la formule à laquelle vous avez souscrit. La sélection d'avril n'était pas mauvaise sans être exceptionnelle pour autant, que nous a réservé Sony Interactive Entertainment pour les semaines à venir ? Eh bien, c'est du très bon avec trois jeux qui devraient ravir ceux ne les possédant pas déjà, ainsi qu'une extension payante dont la présence est clairement marketing.

En tête d'affiche, nous retrouvons donc le jeu de football annuel d'Electronic Arts, EA Sports FC 24 maintenant que le contrat avec la FIFA a été rompu, le FPS frénétique couplé à du parkour qu'est Ghostrunner 2 de 505 Games et One More Level, qui recevra encore du contenu dans les prochains mois, et le Zelda-like Tunic.

À cela s'ajoute donc Destiny 2 : Éclipse, l'extension faisant suite à Au-delà de la Lumière et La Reine Sorcière précédemment offerts de la même manière. Pour cette dernière, c'était en mars. Vous l'aurez compris, SIE veut qu'un maximum de joueurs ait pu accéder aux derniers DLC avant la sortie le 4 juin prochain de La Forme Finale. Rien que pour débloquer la Doctrine Filobscur, cela vaut le détour, et il est toujours possible de se procurer le contenu saisonnier annuel pour être à jour, sans compter les ajouts gratuits de la mise à jour Dans la Lumière.

Vous aurez jusqu'au 3 juin 2024 pour les ajouter à votre bibliothèque, sauf pour le jeu de foot qui restera disponible jusqu'au 17 juin. Notez qu'un Pack de démarrage EA Sports FC 24 Ultimate Team sera aussi offert.

Les sorties du PlayStation Plus pour mai 2024

Immortals of Aveum Jusqu'au 6 mai

Support : PS5 Minecraft Legends Jusqu'au 6 mai

Supports : PS5 et PS4 Skul: The Hero Slayer Jusqu'au 6 mai

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour mai 2024

EA Sports FC 24 À partir du 7 mai

Supports : PS5 et PS4 Ghostrunner 2 À partir du 7 mai

Support : PS5 Tunic À partir du 7 mai

Supports : PS5 et PS4 Destiny 2 : Éclipse À partir du 7 mai

Supports : PS5 et PS4

Concernant les ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques, il faudra encore patienter un peu, même si nous connaissons déjà un jeu qui débarquera dedans dès le 9 mai.

