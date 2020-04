PlayStation Store : en mars, Call of Duty a su vous faire craquer !

Chaque mois, nous nous penchons sur les meilleures ventes du PlayStation Store. En mars, les joueurs ont craqué pour des jeux d'action, de réflexion, et pour du sport. Sony Interactive Entertainment précise :

Call of Duty : Modern Warfare a été le jeu le plus téléchargé du PlayStation Store pour le mois de mars, tandis que son mode multijoueur Warzone s’est hissé au sommet des téléchargements F2P. Bien qu’il ne soit sorti que le 31 mars, Call of Duty : Modern Warfare 2 – Campagne Remasterisée a quand même atteint le top 20.