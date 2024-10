PlayStation The Concert : une ambitieuse tournée orchestrale va venir célébrer les 30 ans de la marque

Le mois dernier, Sony Interactive Entertainment a annoncé plusieurs initiatives afin de célébrer comme il se doit le 30e anniversaire de la PlayStation. Il y avait notamment My First Gran Turismo, qui reste encore bien mystérieux. Après la révélation de la PS5 Pro, c'est carrément toute une gamme d'appareils qui a été déclinée aux couleurs de la première console de la firme au sein de la PlayStation 30th Anniversary Collection. Eh bien, ce n'est pas encore terminé puisque voici à présent PlayStation The Concert, dont le nom est sans équivoque.

Il s'agira d'une longue tournée de concerts en partenariat avec RoadCo Entertainment et GEA Live, qui comportera un total de plus de 200 dates à travers l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis et bien plus, donc potentiellement l'Asie puisqu'il serait étonnant que le Japon en soit privé. Elle s'étalera sur 2025 et 2026, et les spectateurs pourront notamment profiter de musiques orchestrales tirées des bandes-son de The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon et God of War. L'ambition n'étouffe d'ailleurs pas SIE, puisque Sid Shuman a bien vanté les mérites de ces concerts sur le PlayStation Blog :

Mettant les musiques de jeux vidéo sous les feux des projecteurs, PlayStation: The Concert est en passe de redéfinir ce que peut être une expérience musicale. Plus qu’un simple spectacle, il s’agit du concert de jeux vidéo ultime. Cet événement incarne l’esprit d’innovation de PlayStation et repousse les limites du possible, de votre console aux scènes du monde entier.

La tournée débutera le 15 avril 2025 et fera étape dans les villes ci-dessous :

Hollywood Bowl, Los Angeles, Californie - 15 avril 2025 à 19h30 ;

3Arena, Dublin, Irlande - 19 avril 2025 à 19h30 ;

Utilita Arena, Birmingham, Royaume-Uni - 21 avril 2025 à 19h30 ;

AO Live, Manchester, Royaume-Uni - 22 avril 2025 à 19h30 ;

First Direct Arena, Leeds, Royaume-Uni - 23 avril 2025 à 19h30 ;

Utilita Arena, Newcastle, Royaume-Uni - 24 avril 2025 à 19h30 ;

Sec Hydro, Glasgow, Royaume-Uni / Écosse - 25 avril 2025 à 19h30 ;

Wembley Arena, Londres, Royaume-Uni - 27 avril 2025 à 19h30 ;

Ziggo Dome, Amsterdam, Pays-Bas - 29 avril 2025 à 19h30 ;

Accor Arena, Paris, France - 30 avril 2025 à 19h30 ;

Festhalle, Francfort, Allemagne - 1er mai 2025 à 19h30 ;

Galaxie, Amnéville, France - 2 mai 2025 à 19h30 ;

Sportpaleis, Anvers, Belgique - 3 mai 2025 à 19h30 ;

Schleyer-Halle, Stuttgart, Allemagne - 4 mai 2025 à 19h30 ;

Uber Arena, Berlin, Allemagne - 6 mai 2025 à 19h30 ;

Barclays, Hambourg, Allemagne - 7 mai 2025 à 19h30 ;

PSD Bank Dome, Düsseldorf, Allemagne - 8 mai 2025 à 19h30 ;

Hallenstadion, Zurich, Suisse - 9 mai 2025 à 19h30 ;

Unipol Arena, Bologne, Italie - 11 mai 2025 à 19h30 ;

Laszlo Papp Arena, Budapest, Hongrie - 13 mai 2025 à 19h30 ;

Sofia Arena, Sofia, Bulgarie - 15 mai 2025 à 19h30 ;

Wiener Stadhalle, Vienne, Autriche - 17 mai 2025 à 19h30 ;

Olympiahalle, Munich, Allemagne - 18 mai 2025 à 19h30 ;

Ville à confirmer - 19 mai 2025 à 19h30 ;

O2 Arena, Prague, République tchèque - 20 mai 2025 à 19h30 ;

Atlas Arena, Lodz, Pologne - 21 mai 2025 à 19h30 ;

Royal Arena, Copenhague, Danemark - 23 mai 2025 à 19h30 ;

Scandinavium, Göteborg, Suède - 24 mai 2025 à 19h30 ;

Spektrum, Oslo, Norvège - 25 mai 2025 à 19h30 ;

Nokia Arena, Tampere, Finlande - 27 mai 2025 à 19h30 ;

Bratislava (Slovaquie) ;

Leipzig (Allemagne) ;

Oberhausen (Allemagne).

De plus, la communauté PlayStation (ou toute personne ayant le code à vrai dire) va pouvoir obtenir des tickets dès ce mercredi 16 octobre 16h00 grâce au code PLAYCONCERT24 en se rendant sur le site officiel de la tournée. Sans ça, il faudra attendre jusqu'au vendredi 18 octobre.

