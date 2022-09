Pokémon Écarlate et Violet : un faux séminaire World Pokémon Ecological Society dévoile Wiglett, un étrange cousin de Taupiqueur

La dernière fois que nous avons entendu parler de Pokémon Écarlate et Violet, c'était au début du mois lors de la diffusion d'une bande-annonce présentant les trois intrigues de l'aventure, introduisant au passage la Team Star, trois Pokémon inédits et la fonctionnalité En avant ! avec des combats automatiques. Une Switch OLED aux couleurs du jeu avait également été dévoilée. À désormais moins de deux mois du lancement, The Pokémon Company et Game Freak ont forcément encore bien des choses à introduire, dont au moins quelques créatures supplémentaires pour donner envie de se procurer ces versions. Et c'est une fois de plus par un moyen non conventionnel que le marketing du jeu opère. Après le teasing peinturluré ayant mené à la révélation de Tag-Tag, c'est un autre procédé original qui a été utilisé ce mercredi.

En effet, un site pour un faux séminaire en ligne World Pokémon Ecological Society a été mis en ligne, uniquement en japonais, nous demandant de rentrer notre nom de Dresseur pour assister à une conférence en ligne où plusieurs vidéos ont été diffusées à la suite, montrant des environnements de Paldea et les Pokémon les peuplant, le tout avec des réactions « en temps réel » (comprendre que tout a été préenregistré pour le faire croire) de véritables personnes qualifiées de « Docteur » vivant de par le monde. Fort heureusement, les sous-titres de ces vidéos étaient disponibles en anglais. Nous vous passerons les détails des premières séquences peu intéressantes pour en venir à la dernière située sur une plage, qui a introduit ce que nous aurions pensé être une Forme de Paldea de Taupiqueur ressemblant à un ver de terre pouvant émerger et se tortiller, mais que M. Jacq, notre professeur principal en jeu, a appelé Wiglett en anglais (contre Diglett pour Taupiqueur). Oui, il s'agit donc d'une toute nouvelle espèce ! Est-ce une possible évolution ? Pourquoi pas, bien que notre connaissance des leaks qui ont circulé nous fasse penser à toute autre chose. Bref, wait & see en attendant plus de détails officiels, mais nous verrions bien comme nom français Tortilleur, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez retrouver nos captures d'écran ci-dessous.

La date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est pour rappel fixée au 18 novembre sur Switch. Vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.