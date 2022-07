Pokémon Écarlate et Violet : une version orchestrale du thème principal diffusée sur la Toile, ouvrez grand vos oreilles !

Jusqu'à présent, les informations officielles concernant Pokémon Écarlate et Violet n'ont pas été bien nombreuses avec une simple vague de détails suite à leur annonce, un constat fort étonnant pour une nouvelle génération et même pour un jeu principal en général en regardant ce qui a été fait en termes de marketing par le passé. Et cela ne s'arrange en rien avec les leaks apparus récemment sur la Toile qui, véridiques ou non, ont de quoi gâcher la découverte des joueurs surtout aussi longtemps à l'avance, prenez garde ! À défaut d'une nouvelle bande-annonce, c'est une vidéo à laquelle nous ne nous attendions pas qui a été diffusée.

Nous avons donc droit au thème principal de ces nouveaux jeux, qui reprend évidemment les sonorités bien connues de la licence, avec comme particularité qu'il s'agit d'une version orchestrale, fortement réussie et agréable à l'écoute qui plus est. Il est également possible de le télécharger sur la Pokémon Sound Library (lien HS à l'écriture de ces lignes). Et... c'est malheureusement tout pour le moment.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront le 18 novembre sur Switch et peuvent être précommandés sur Amazon au prix de 44,99 € (ici et là).