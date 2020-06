Pokémon Épée et Bouclier : un code offert pour obtenir Pachyradjah Gigamax dans une boutique bien précise...

Les fans de Pokémon ont eu droit à une semaine chargée en ce qui concerne la licence, avec en premier lieu la date de sortie et de nombreux détails au sujet de l'extension L'île Solitaire de l'Armure pour Pokémon Épée et Bouclier, en plus d'informations sur les créatures légendaires du DLC automnal Les Terres Enneigées de la Couronne. Plusieurs distributions sont en cours, que ce soit Corayon de Galar ou les starters 8G via Pokémon HOME. Et ce n'est pas terminé, puisque nous apprenons par l'intermédiaire du site officiel qu'un Cristal Géant spécial va pouvoir être récupéré.

Ce dernier sert à débloquer un Raid Dynamax spécial à la Tour en ruines dans les Terres Sauvages, permettant d'affronter Pachyradjah Gigamax et donc de le capturer en sortant vainqueur du combat. Toute la subtilité vient de la manière d'obtenir le fameux cristal. Pas de chance, il faudra vous déplacer, une décision somme toute étrange alors que nous sortons tout récemment de confinement, mais soit. Les magasins Cultura participants à l'opération distribuent ainsi un code depuis ce vendredi 5 juin et ce jusqu'au dimanche 5 juillet (autant dire qu'elle s'arrêtera la veille). Une fois le code obtenu, il faudra le rentrer via le menu Cadeau Mystère tel qu'indiqué :

Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal ;

Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère » ;

Sélectionnez « Via un code ou un mot de passe » pour sauvegarder votre partie et vous connecter à Internet ;

Saisissez votre code ;

Le cadeau est transféré dans votre jeu (les objets apparaissent dans votre Sac).

À noter qu'après avoir utilisé le Cristal Géant à usage unique, vous n'aurez que jusqu'à minuit ce jour-là pour vaincre Pachyradjah Gigamax, seul ou avec des amis, avec autant d'essais que nécessaire tant que vous ne gagnez pas. Si vous y avez accès, cela aura de quoi vous occuper en attendant la sortie de L'île solitaire de l'Armure le 17 juin prochain dans Pokémon Épée et Bouclier, inclus dans le Pass d'Extension vendu 29,99 €.

