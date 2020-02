Pokémon Épée et Bouclier : le tout puissant Mewtwo annoncé dans les Raids Dynamax pour le Pokémon Day 2020, et d'autres surprises

Nous sommes le 27 février, le Pokémon Day 2020 pour les fans de la saga de monstres de poche entamée il y a déjà 24 ans. Parmi les évènements promis dans le cadre de cette célébration, les joueurs de Pokémon GO peuvent se mesurer à Mewtwo en Armure et des clones, et il était également promis qu'un Raid Dynamax spécial serait disponible dans Pokémon Épée et Bouclier sur Switch. Le voici, et il met encore en avant la 1G :

Oui, avec la possibilité de transférer 35 Pokémon supplémentaires à Galar depuis le lancement de Pokémon HOME, déjà présents dans le code d'ailleurs, il fallait s'y attendre. C'est bien Mewtwo qui fait son apparition dans les Raids Dynamax à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 2 mars à 00h59. Attention, le bougre est terriblement puissant (5 étoiles) et ne peut pas être capturé ! Les starters de Kanto et leur premier stade d'évolution peuvent aussi apparaître, de même qu'Angoliath Gigamax, Krabboss Gigamax, Sorcilence Gigamax, Astronelle Gigamax et bien entendu Salarsen Gigamax.

Rendez-vous dans les Terres sauvages pour prendre part aux festivités ! Par ailleurs, nous aurons droit à la révélation du nouveau Pokémon fabuleux cet après-midi.

