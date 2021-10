Pokémon Épée et Bouclier : des Zacian et Zamazenta chromatiques distribués en France, voici comment les obtenir !

Si nous avons désormais en ligne de mire les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, ainsi que l'aventure inédite à Hisui Légendes Pokémon : Arceus, The Pokémon Company n'en oublie pas de continuer à soutenir les épisodes ayant introduit la 8G et la région de Galar, Pokémon Épée et Bouclier. Après la distribution hasardeuse via le Club des Dresseurs Pokémon de Papa Zarude et Celebi chromatique, ce sont les stars présentes sur les jaquettes qui vont pouvoir briller de mille feux dans votre collection.

Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessus, Micromania-Zing propose à partir de ce vendredi 22 octobre, et ce jusqu'au jeudi 18 novembre de récupérer Zacian et Zamazenta dans leur déclinaison chromatique, ou shiny si vous préférez, respectivement dans Pokémon Bouclier et Pokémon Épée. Eh oui, si vous n'avez pas les deux jeux en votre possession, vous n'aurez accès qu'à l'une de ces deux créatures... sauf en passant par les échanges.

La marche à suivre est des plus simples, il suffit de vous rendre sur l'un des deux liens disponibles (Zamazenta / Zacian), puis de vous connecter à votre compte client (ou d'en créer un juste pour ça si le cœur vous en dit) et de cliquer sur « Recevoir le code ». Vous verrez ensuite apparaître le message suivant :

Votre inscription est prise en compte !

Vous allez recevoir votre code par email le lundi succédant à votre inscription. 1. Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier.

2. Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal.

3. Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ».

4. Sélectionnez « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet.

5. Saisissez votre code.

6. Le cadeau est transféré dans votre jeu. (Les Pokémon apparaissent dans votre équipe ou votre Boîte Pokémon. Les objets apparaissent dans votre Sac ou dans la cabine d'essayage de n'importe quelle boutique de Galar.)

7. N'oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Vous pouvez également vous rendre directement en boutique pour le demander en caisse. Notez également que le code ainsi obtenu sera valable jusqu'au 12 février 2022, vous laissant le temps d'acquérir le ou les jeux si jamais vous êtes intéressé et ne les avez toujours pas dans votre ludothèque. Un seul est évidemment fourni par personne, ou en l'occurrence par compte. Espérons juste que toutes les personnes inscrites reçoivent bien ce joli cadeau, ce type de distribution ayant prouvé par le passé ne pas se dérouler sans complication. D'autres pays à travers le monde bénéficient également d'une opération similaire (Game Mania pour la Belgique, GameStop pour le Canada).

