Pokémon GO : l'évènement célébrant le lancement de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante détaillé

D'ici quelques jours, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante vont sortir sur Switch, une occasion que ne vont pas manquer de saisir Niantic et The Pokémon Company pour en assurer la promotion dans Pokémon GO avec un évènement dédié, comme nous l'avion appris précédemment. Le site du jeu a partagé tout ce qu'il faut savoir à son sujet pour en profiter pleinement, faisons le point.

Pour commencer, cette petite célébration des remakes 4G se tiendra du mardi 16 novembre 2021 à 10h00 au dimanche 21 novembre 2021 à 20h00 (heures locales) avec comme bonus actifs tout au long la distance de l'Incubateur réduite de moitié et celle du Super-Incubateur réduite au tiers. Les starters de Sinnoh costumés feront leur apparition, peut-être même en chromatique avec de la chance, à savoir :

Tortipouss avec le chapeau de Louka ;

Ouisticram avec le chapeau de Louka ;

Tiplouf avec le chapeau de Louka ;

Tortipouss avec le chapeau d'Aurore ;

Ouisticram avec le chapeau d'Aurore ;

Tiplouf avec le chapeau d'Aurore.

Un défi de collection en lien avec ces derniers sera ajouté, permettant de recevoir 1 000 XP, 3 000 Poussières Étoile et une rencontre avec Momartik. La boutique fera de son côté le plein de nouveautés dès le lundi 15 novembre 2021 à 21h00, qui resteront par la suite, certains payants et d'autres gracieusement offerts. Des stickers seront de leur côté à obtenir en faisant tourner des PokéStops ou directement en magasin.

Nouveaux objets et lots d’avatar Payant Déguisement Tortipouss

Déguisement Ouisticram

Déguisement Tiplouf

Boîte Évènement (échange unique) : 20 Poké Balls, une Pierre Sinnoh

Super boîte (300 PokéPièces - échange unique) : trois Super-Incubateurs, deux Incubateurs, un Module Leurre Gratuits Chapeau de Sinnoh

Haut de Sinnoh

Pantalon de Sinnoh

Chaussures de Sinnoh

Sac à dos de Sinnoh

Jupe de Sinnoh

Bottes de Sinnoh

Quant à l'évènement en lui-même, il se décomposera en deux parties, une pour chaque jeu :

Partie 1 : Pokémon Diamant Étincelant Du mardi 16 novembre 2021 à 10h au jeudi 18 novembre 2021 à 10h, heure locale La première partie de l'évènement commence par rendre hommage à Pokémon Diamant Étincelant ! Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf portant des chapeaux de Sinnoh rouges apparaîtront dans la nature, et ce même trio avec des chapeaux de Sinnoh blancs seront disponibles en rencontres des Études de terrain. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Tortipouss, un Ouisticram ou Tiplouf Chromatique ! Rencontres sauvages Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent dans la nature : Otaria * ;

Cornèbre * ;

Medhyèna * ;

Galekid * ;

Tortipouss avec le chapeau de Louka * ;

Ouisticram avec le chapeau de Louka * ;

Tiplouf avec le chapeau de Louka * ;

Keunotor * ;

Crikzik * ;

Laporeille * ;

Moufouette. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants : Insécateur * ;

Embrylex * ;

Cheniti (Cape Plante) * ;

Mustébouée *. Raids Raids une étoile : Kranidos * ;

Baudrive * ;

Archéomire * ;

Griknot *. Raids trois étoiles : Tyranocif ;

Lockpin * ;

Drascore ;

Coatox ;

Gallame. Raids cinq étoiles : Cresselia * (il connaîtra l’attaque Nœud Herbe). Méga-Raid : Méga-Lockpin *. Œufs Les Pokémon suivants seront disponibles dans les Œufs du monde entier. Œufs de 7 km : Rozbouton * ;

Manzaï * ;

Ptiravi * ;

Mime Jr. * ;

Riolu *. Rencontres de tâches d’Étude de terrain Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé des missions d’Étude de terrain : Draby * ;

Tortipouss avec le chapeau d'Aurore * ;

Ouisticram avec le chapeau d'Aurore * ;

Tiplouf avec le chapeau d'Aurore * ;

Cheniti (Cape Sable) * ;

Cheniti (Cape Déchet) *. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants : Dinoclier *. (* = potentiellement chromatiques)

Partie 2 : Pokémon Perle Scintillante Du jeudi 18 novembre 2021 à 10h au dimanche 21 novembre 2021 à 20h, heure locale La deuxième partie de l'évènement rend hommage à Pokémon Perle Scintillante ! Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf portant des chapeaux de Sinnoh blancs apparaîtront dans la nature, et ce même trio avec des chapeaux de Sinnoh rouges seront disponibles en rencontres des Études de terrain. Avec un peu de chance, vous pourriez trouver un Tortipouss, un Ouisticram ou Tiplouf Chromatique ! Rencontres sauvages Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent dans la nature : Scarabrute * ;

Feuforêve * ;

Malosse * ;

Obalie ;

Tortipouss avec le chapeau d'Aurore * ;

Ouisticram avec le chapeau d'Aurore * ;

Tiplouf avec le chapeau d'Aurore * ;

Keunotor * ;

Crikzik * ;

Laporeille * ;

Chaglam *. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants : Ramoloss * ;

Draby * ;

Mustébouée * ;

Cheniti (Cape Sable) *. Raids Raids une étoile : Dinoclier * ;

Baudrive * ;

Archéomire *. Raids trois étoiles : Drattak ;

Lockpin * ;

Drascore ;

Coatox ;

Gallame. Raids cinq étoiles : Cresselia * (il connaîtra l’attaque Nœud Herbe). Méga-Raid : Méga-Lockpin *. Œufs Les Pokémon suivants seront disponibles dans les Œufs du monde entier. Œufs de 7 km : Rozbouton * ;

Manzaï * ;

Ptiravi * ;

Mime Jr. * ;

Riolu *. Rencontres d’Étude de terrain Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé des missions d’Étude de terrain : Tortipouss avec le chapeau de Louka * ;

Ouisticram avec le chapeau de Louka * ;

Tiplouf avec le chapeau de Louka * ;

Cheniti (Cape Plante) * ;

Cheniti (Cape Déchet) *. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants : Embrylex * ;

Kranidos *. (* = potentiellement chromatiques)

Et si vous préférez plutôt partir compléter votre Pokédex et devenir Maître de la Ligue, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont disponibles en précommande sur Amazon au prix de 44,99 €.