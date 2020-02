Pokémon GO : plus de détails sur l'évènement de la Saint-Valentin et un City Pass Explorer pour la Safari Zone de Liverpool

Le mois de février est assez chargé du côté des évènements pour Pokémon GO, dont nous avions eu une liste assez détaillée. Le prochain sur la liste commencera dès demain matin à l'occasion de la Saint-Valentin.

Un nouvel article a donc été publié sur le blog afin de faire le point sur les créatures qu'il sera possible de capturer, les divers bonus disponibles et nouveaux accessoires de la boutique, tout n'ayant pas été dit précédemment, en plus de rappeler la journée de Raids dédiée à Excelangue.

L'amour est dans l'air ! Notre évènement annuel de la Saint-Valentin est de retour. Du vendredi 14 février 2020 à 8h00 au lundi 17 février 2020 à 22h00, des Pokémon roses apparaîtront plus souvent dans la nature, dans les raids, dans les Œufs et en tant que rencontres d'Études de terrain.

Nanméouïe, le Pokémon Audition, et Mamanbo, le Pokémon Soigneur, feront leurs débuts dans Pokémon GO ! Ils apparaîtront dans la nature et dans les Œufs de 7 km. Cependant, ils sont très rares, vous ne pourrez donc les rencontrer que si vous êtes très chanceux ! Nanméouïe et Mamanbo resteront disponibles (et incroyablement difficiles à trouver !) dans Pokémon GO après la fin de l'évènement.

Les Modules Leurre basiques activés pendant l'évènement dureront six heures et vous recevrez un bonus de Bonbons de capture x2. Des Pokémon roses, comme Excelangue, Porygon, Mélo, Toudoudou, Debugant, Lippouti, Lovdisc et Ptiravi, se trouveront dans les Œufs de 7 km. Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Leveinard chromatique dans la nature ou faire éclore un Ptiravi chromatique !

Célébrez cette charmante occasion avec des objets d'avatar sur le thème de la Saint-Valentin, comme le haut Lovdisc, le jean déchiré Lovdisc et les chaussures Lovdisc. Retrouvez-les dans la Boutique Mode !

Journée de Raids Excelangue

Pour continuer les festivités des Pokémon roses lors de la fête de la Saint Valentin, une Journée de raids mettant Excelangue à l'honneur aura lieu le samedi 15 février 2020, de 14h00 à 17h00 ! Excelangue apparaîtra dans les raids quatre étoiles et connaîtra l'attaque Plaquage ! Vous pouvez recevoir jusqu'à cinq Passes de raid gratuits pendant l'évènement en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes. Vous ne pouvez pas détenir plus d'un de ces Passes de raid à la fois, et ils ne seront plus disponibles après la fin de l'évènement. Les Dresseurs les plus chanceux pourraient rencontrer un Excelangue chromatique !