Pokémon GO : à vous de voter pour le Pokémon de la Journée Communauté de février 2020

Depuis deux ans maintenant, la recette de la Journée Communauté de Pokémon GO est plutôt fixe : tous les mois, Niantic nous donne rendez-vous un dimanche, entre 11h00 et 14h00, pour capturer plein de spécimens d'un même Pokémon, afin de l'améliorer et le faire évoluer rapidement, pourquoi pas en lui apprenant une attaque exclusive.

Histoire de sortir un peu les joueurs de la routine, les développeurs ont eu l'idée de nous laisser choisir le Pokémon vedette de la Journée Communauté de février 2020. Le vote ne se fera pas sur Internet, mais dans Pokémon GO, le samedi 1er février : après avoir capturé 20 créatures, n'importe lesquelles, nous devrons choisir de compléter l'Étude de Terrain correspondant au monstre que nous voulons voir élire (et récupérerons 200 Poussières Étoile au passage. Le choix n'est donc pas ouvert, mais limité à quatre Pokémon (Goupix, Machoc, Rhinocorne et Minidraco), dont les attaques spéciales pouvant être apprises par leur évolution sont détaillées ci-dessous.

Pokémon Épée 44,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 44,49€. Calendrier de vote Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochaines semaines ! Annonce des candidats à la Journée Communauté : Le mercredi 22 janvier 2020 (aujourd'hui), nous annonçons les Pokémon en lice pour devenir le Pokémon vedette de la Journée Communauté de février, quelles seront les différentes attaques exclusives de l'événement, ainsi que les Études de terrain que vous devrez réaliser afin de voter pour le Pokémon de votre choix. Journée de vote : La journée de vote aura lieu le samedi 1er février 2020 de minuit à 23h59, heure locale. Les votes seront comptabilisés en fonction du nombre total d'Études de terrain terminées à l'échelle mondiale dans le délai imparti. Annonce du gagnant : Le lundi 3 février 2020, deux jours après la fin de la journée de vote, nous annoncerons quel Pokémon sera la vedette de la Journée Communauté de février. Journée Communauté de février : La Journée Communauté mettant à l'honneur le Pokémon vainqueur aura lieu le samedi 22 février 2020. Le bonus actif sera de la Poussière Étoile de capture x3. Comme l'avait instauré une précédente mise à jour, la Journée Communauté des Dresseurs de l'hémisphère Nord se déroulera de 11h00 à 14h00 heure locale, tandis que dans l'hémisphère Sud, elle se déroulera de 15h00 à 18h00 heure locale. Pokémon candidats de la Journée Communauté de février 2020 Vos candidats pour la prochaine Journée Communauté sont Goupix, Machoc, Rhinocorne et Minidraco. Découvrez leurs attaques exclusives à la Journée Communauté et plus encore ci-dessous. Goupix : Goupix, dans sa forme originaire de la région de Kanto, apparaîtra dans la nature et dans les Œufs. Goupix d'Alola apparaîtra dans les Études de terrain et les combats de raids. Faites évoluer Goupix ou Goupix d'Alola en Feunard ou Feunard d'Alola pour qu'il apprenne l'Attaque Chargée Ball'Météo. Feunard apprendra l'attaque Ball'Météo de type Feu, et Feunard d'Alola apprendra l'attaque Ball'Météo de type Glace. Ces attaques étaient auparavant exclusives à Morphéo ! La forme chromatique du Goupix de Kanto sera également disponible pour la première fois dans Pokémon GO.

Votez pour la Journée Communauté de Rhinocorne ! Attraper 20 Pokémon

Votez pour la Journée Communauté de Goupix ! Attraper 20 Pokémon

Votez pour la Journée Communauté de Minidraco ! Attraper 20 Pokémon Ces Études de terrain auront lieu lors de la journée de vote, le samedi 1er février 2020 de minuit à 23h59, heure locale. Ce jour-là, chaque PokéStop donnera une Étude de terrain liée au vote. Si le PokéStop que vous faites tourner n'offre pas d'Étude pour le Pokémon pour lequel vous voulez voter, veuillez faire tourner un autre PokéStop. Nous veillerons à ce qu'il y ait une répartition égale de ces Études parmi les PokéStops, et nous tiendrons également compte des zones qui possèdent moins de PokéStops. Une Étude terminée équivaut à un vote pour le Pokémon répertorié sur la tâche terminée. Vous pouvez effectuer plus d'une Étude de vote, et chaque Étude réalisée comptera comme un vote pour le Pokémon qu'elle affichait. Assurez-vous de terminer autant d'Études que possible afin que le Pokémon que vous soutenez devienne la vedette de la Journée Communauté ! Nous espérons que vous avez aussi hâte que nous pour cette première Journée Communauté choisie par la communauté ! Vous avez une semaine pour soutenir le Pokémon que vous souhaitez voir gagner : n'oubliez pas d'utiliser le hashtag #PokemonGOCommunityDay ! Faites entendre vos voix, Dresseurs. Il est temps pour vous de choisir quel Pokémon vous désirez voir devenir la vedette de la prochaine Journée Communauté. Let’s GO !

La Journée Communauté aura ensuite lieu le samedi 22 février 2020, entre 11h00 et 14h00, avec des apparitions du Pokémon élu à gogo et un bonus de Poussière Étoile x3.

