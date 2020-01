Pokémon GO célèbrera l'Année du Rat avec un évènement pour le Nouvel An lunaire

Alors que la Journée Communauté de janvier s'est déroulé ce week-end, Niantic a déjà prévu de quoi occuper la communauté de Pokémon GO ces prochaines semaines. En plus du retour de Latias et Latios dans les Raids cinq étoiles, c'est un évènement bien de saison qui va faire son retour, à savoir la célèbration du Nouvel An lunaire.

Vous n'êtes sans doute pas sans le savoir, mais le rat est à l'honneur cette année, alors c'est l'un de ses représentants les plus proches dans l'univers de Pokémon qui sera mis à l'honneur à travers des Études ciblées, le bien nommé Chinchidou, tandis que ses petits camarades seront bien plus présents. En revanche, cela ne durera que quelques heures...

Le cœur de l'évènement vous fera voir rouge avec des créatures de cette couleur apparaissant plus souvent et permettra enfin de capturer Darumarond et donc d'obtenir Darumacho. Voici le détail des réjouissances donné par Niantic :

30,73 € sur Amazon Évènement du Nouvel An lunaire Pokémon GO Il est temps d'accueillir le nouveau cycle lunaire, avec des Pokémon rouges apparaissant plus fréquemment dans la nature, des bonus chanceux et l'apparition d'un Pokémon auparavant introuvable dans Pokémon GO : Darumarond ! Date et heure Du vendredi 24 janvier 2020 à 22h00 au lundi 3 février 2020 à 22h00.

Caractéristiques Certains Pokémon rouges seront à l'honneur. Reptincel, Goupix, Parasect, Voltorbe, Lippoutou, Magmar, Magicarpe, Pyroli, Limagma, Chenipotte, Écrapince, Crikzik et Trompignon apparaîtront plus souvent dans la nature !

Léviaaaaa ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Léviator dans la nature. Mais aurez-vous assez de chance pour trouver le très convoité Léviator chromatique ?

Darumarond éclora dans les Œufs de 7 km. Certains Pokémon rouges écloront à dans les Œufs de 7 km, comme Caratroc et Trompignon. Darumarond, le Pokémon Daruma, fera également son arrivée dans Pokémon GO !

Bonus Vous aurez également la possibilité de trouver des Super Bonbons dans les cadeaux, alors coopérez avec vos amis pour en envoyer et en ouvrir un maximum.

Assurez-vous d'échanger plus souvent avec vos amis : la probabilité de devenir des Amis Chanceux sera augmentée.

Les Pokémon échangés auront également plus de chances de devenir des Pokémon Chanceux.

Étude ciblée de Chinchidou Pour fêter l'Année du Rat, Chinchidou, le Pokémon Chinchilla, apparaîtra dans Pokémon GO lors d'un évènement spécial d'Étude ciblée. Le professeur Willow a également découvert que Chinchidou peut évoluer en Pashmilla grâce à l'utilisation d'une Pierre d'Unys ! Date et heure Dimanche 2 février 2020 de 14h00 à 17h00, heure locale.

Caractéristiques Étude de terrain : Des Études ciblées sur Chinchidou vous permettront de rencontrer ce Pokémon.

Des Pokémon sur le thème de l'Année du Rat apparaîtront plus souvent dans la nature : Retrouvez Rattata, Rattatac, Pikachu, Sabelette, Nidoran♀, Nidoran♂, Fouinette, Marill, Zigzaton, Posipi, Négapi, Keunotor et Ratentif.

: Retrouvez Rattata, Rattatac, Pikachu, Sabelette, Nidoran♀, Nidoran♂, Fouinette, Marill, Zigzaton, Posipi, Négapi, Keunotor et Ratentif. Chinchidou dans les Œufs de 5 km : Chinchidou éclora plus souvent dans les Œufs de 5 km. Une fois l'évènement terminé, Chinchidou restera disponible dans les Œufs de 5 km.

Chinchidou chromatique sera disponible ! Avec un peu de chance, vous pourriez en rencontrer un !

Voilà donc deux bonnes occasions d'aller braver le froid pour compléter votre Pokédex ces prochains jours !

